Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рабочим визитом посетил Узбекистан, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках рабочей поездки Назарбаев прибыл в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В рамках визита запланированы возложение цветов к могиле Ислама Каримова и встреча с его семьей.