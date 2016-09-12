Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рабочим визитом посетил Узбекистан, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках рабочей поездки Назарбаев прибыл в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В рамках визита запланированы возложение цветов к могиле Ислама Каримова и встреча с его семьей.
Также состоится встреча Главы государства с временно исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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