Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова

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Назарбаев прибыл в Самарканд почтить память Ислама Каримова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рабочим визитом посетил Узбекистан, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках рабочей поездки Назарбаев прибыл в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В рамках визита запланированы возложение цветов к могиле Ислама Каримова и встреча с его семьей.

Также состоится встреча Главы государства с временно исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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