Тонну долларов обнаружили в квартире у российского полковника

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Тонну долларов обнаружили в квартире у российского полковника

В Москве при обыске в квартире заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, задержанного в пятницу по делу о получении взятки в семь миллионов рублей, следователи обнаружили гигантскую сумму денег - 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Эта сумма эквивалентна девяти миллиардам рублей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

"Квартира, в которой была обнаружена указанная сумма денег, оформлена на родственника Захарченко. Там деньги в разных валютах", - заявил следователь.

Захарченко возглавлял управление "Т", которое занимается раскрытием преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса. Высокопоставленного полицейского обвиняют по трем уголовным статьям: "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя".

Сам полковник отрицает обвинение в коррупции и намерен обжаловать арест. Мужчина заявляет, что квартира, в которой найдены деньги, принадлежит его сестре, а к деньгам он никакого отношения не имеет.

Ряд СМИ сообщил, что задержание и арест Захарченко могут быть связаны с уголовным делом Дениса Никандрова, который якобы способствовал освобождению из СИЗО приближенного криминального авторитета Захария Калашова. Однако адвокат Захарченко опроверг эти сообщения в беседе с журналистами.

При этом источник "Интерфакса" сообщил, что Захарченко якобы способствовал бегству от следствия экс-главы "Вымпелкома" Михаила Слободина.

Между тем в распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалась фотография, на которой запечатлены все сумки и коробки, наполненные деньгами, которые были изъяты во время обысков у Дмитрия Захарченко. На снимке около 50 сумок и коробок.

Телеканал отмечает, что при обыске были также обнаружены документы, которые позволяют предположить, что Захарченко активно интересовался бизнесом крупных российских предпринимателей, размещенным в офшорах. "По предварительным данным, у полковника были документы по офшору Kamestra Enterprises Ltd. Бенефициаром этой компании является предприниматель Максим Ноготков", - говорится в сюжете телеканала.

Портал Znak.com сообщает, что, согласно данным минфина США, один миллион долларов в 100-долларовых купюрах весит около 10 килограммов. Соответственно, 120 миллионов долларов должны весить около 1 200 килограммов.

Издание приводит сравнение, что такое восемь миллиардов рублей.

1. Это больше бюджета Твери на 2016 год (6,9 миллиарда рублей).
2. Или 0,46 процента бюджета Москвы.
3. Это 1/29 стоимости Керченского моста.
4. Это стоимость строительства 40 детских садов на 200 мест.
5. Это 1/8 всех денег, выделенных из бюджета России на спорт в 2016 году.
6. Это 1/10 всех денег, выделенных на развитие ЖКХ из бюджета России в 2016 году.
7. На эти деньги можно в течение года выплачивать зарплату 15 тысячам врачей.
8. Или оплатить курсы лечения 32 000 онкобольных.
9. Заплатить за пят лет учебы в московских вузах для 6 400 детей.
10. Построить 12 физкультурно-оздоровительных комплексов.
11. Запустить в космос четыре ракеты "Союз 2.1б"...

Согласно данным сайта Pagetutor, 100 миллионов долларов в 100-долларовых купюрах выглядят примерно вот так:

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Все комментарии (2):
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фото пользователя OREL
OREL
При таком раскладе Россиянам надо крепко подумать перед выборами.... хотя нищему народу уже всё равно...
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12.09.2016, 13:13
фото пользователя ферзя
ферзя
Вот примерно так выглядит борьба с коррупцией повсюду. И главное аппетит не уменьшается с достаточностью, а постоянно растет. А главная подобные гниды, вместо того чтоб бороться с коррупцией, сами ее наращивают и распространяют.  Это предатели, прежде всего в лице тех кто рискуя жизнью, родными, борется с преступностью не жалея сил И нет в них чести. А пятно ляжет на плечи и погоны, честных офицеров. Надеюсь время предателей пройдет. 
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12.09.2016, 13:21
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