В Дагестане полицейский перед гибелью отказался призвать коллег уйти со службы

В МВД по Республике Дагестан решается вопрос о представлении убитого боевиками офицера полиции Магомеда Нурбагандова к награде посмертно, сообщается на сайте ведомства, пишет передает Lenta.ru.

О мужестве, проявленном полицейским перед гибелью, свидетельствует видеозапись, обнаруженная у одного из ликвидированных бандитов в ходе спецоперации в Избербаше.

Бандиты вечером в субботу, 9 июля, напали на двоих мужчин, отдыхавших в лесном массиве около села Сергокала. Обнаружив у Нурбагандова удостоверение сотрудника МВД, один из преступников под дулом пистолета потребовал от полицейского сказать на камеру, чтобы его друзья и братья ушли из правоохранительных органов.

Офицер в ответ сказал, обращаясь к своим родственникам и знакомым: «Работайте, братья». После этих слов преступник выстрелил в сотрудника полиции.

В результате двух спецопераций в Махачкале и Избербаше были ликвидированы шесть боевиков. Среди убитых — лидер избербашской группы Магомед Халимбеков и его сообщники, причастные к убийству сотрудников ДПС и расстрелу жителей села Сергокала, отдыхавших на пикнике, уточняется в пояснении к записи на YouTube.

В Избербаше четверо мужчин остановили машину и потребовали от водителя заехать за пятым попутчиком, а затем отвезти их в Сергокалу. Когда водитель выразил недовольство, пассажиры, угрожая оружием, затолкали его в багажник, а сами тронулись в сторону райцентра. В дороге водителю удалось открыть крышку багажника и выброситься из него. Спустя некоторое время злоумышленники бросили машину у дороги и углубились в лесной массив, где наткнулись на группу отдыхающих.

Тогда были убиты двоюродные братья Магомед и Абдурашид Нурбагандовы, один из которых служил во вневедомственной охране. По предварительным данным, именно Халимбеков застрелил молодых людей.

Позднее запись убийства была выложена в сеть. Как выяснилось теперь, бандиты вырезали «невыгодный» для агитации фрагмент, свидетельствовавший о мужественном поведении младшего лейтенанта полиции.