Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы

Cтрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту стрельбы около одной из школ города, сообщает Lenta.ru.

По предварительной информации, 5 сентября около школы №48 девятиклассник обстрелял из пневматического пистолета группу учениц. Девочки были направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести полученных травм.

По данным РИА Новости, стрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».