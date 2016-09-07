Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы

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Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы

Cтрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту стрельбы около одной из школ города, сообщает Lenta.ru.

По предварительной информации, 5 сентября около школы №48 девятиклассник обстрелял из пневматического пистолета группу учениц. Девочки были направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести полученных травм.

По данным РИА Новости, стрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».

В июне на территории школы в городе Обь Новосибирской области неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. Одна из пуль по касательной задела семилетнюю девочку. Ребенку была оказана медицинская помощь.

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