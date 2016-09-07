Екатеринбургский девятиклассник обстрелял девочек возле школы

Cтрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».
В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту стрельбы около одной из школ города, сообщает Lenta.ru.
По предварительной информации, 5 сентября около школы №48 девятиклассник обстрелял из пневматического пистолета группу учениц. Девочки были направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести полученных травм.
По данным РИА Новости, стрелявший заявил, что принес в школу оружие, чтобы похвастаться. Он рассказал, что не целясь дважды выстрелил в сторону школьниц «шутки ради».
В июне на территории школы в городе Обь
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