Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве

Автор:
Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве

Водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с президентским BMW.

Водитель Управделами президента России Владимира Путина погиб в результате лобового столкновения, сообщает ru.tsn.ua.

Об этом сообщают российские СМИ. Авария произошла еще 2 сентября на Кутузовской проспекте. ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения.

На видео видно, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с президентским BMW. Водитель президентского BMW погиб на месте происшествия. Водитель второй машины был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Владимира Путина в момент аварии не было в автомобиле.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2016, 15:55
  
В Северной Корее жилье дают бесплатно, а продукты по талонам 1
07.09.2016, 00:28
  
Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня 11
06.09.2016, 15:33
  
Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана поражает своими способностями 6
04.09.2016, 13:15
  
В Афганистане в ДТП погибли 50 человек
04.09.2016, 12:29
  
Владимир Путин подарил лидеру Китая коробку мороженого
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя istina
istina
"Владимира Путина в момент аварии не было в автомобиле." 

ахаха вы сами читаете что копипастите?)) Путин ездит в обычной машине без сопровождения?)) никогда не копипасте с украинских сайтов, это бмв в которую въехал мерседес и водитель, относятся к управлению делами президента РФ, водители которой могут возить депутатов, но к президенту вообще никакого отношения не имеют. президента и министров возят водители ГОНа, гаража особо назначения. 
Ответить
07.09.2016, 12:59
Последние новости раздела
Вооруженного террориста ликвидировали в окрестностях Бишкека
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности 1
Жители Самарканда с утра приходят на могилу первого президента Узбекистана
Дочь президента Киргизии объявила о замужестве и показала фото супруга
Ислама Каримова похоронили в Самарканде
Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым
Что осталось у Гульнары и Лолы Каримовых после смерти отца 1
Назарбаев о Каримове: Скорблю о потере друга, с которым работал в течение почти 30 лет 15
Обязанности президента Узбекистана временно будет исполнять спикер парламента
Тысячи ташкентцев вышли проводить Каримова в последний путь 1