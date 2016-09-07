Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве

Водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с президентским BMW.
Водитель Управделами президента России Владимира Путина погиб в результате лобового столкновения, сообщает ru.tsn.ua.
Об этом сообщают российские СМИ. Авария произошла еще 2 сентября на Кутузовской проспекте. ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения.
На видео видно, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с президентским BMW. Водитель президентского BMW погиб на месте происшествия. Водитель второй машины был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Владимира Путина в момент аварии не было в автомобиле.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.