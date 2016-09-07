Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве

Водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с президентским BMW.

Водитель Управделами президента России Владимира Путина погиб в результате лобового столкновения, сообщает ru.tsn.ua.

Об этом сообщают российские СМИ. Авария произошла еще 2 сентября на Кутузовской проспекте . ДТП попало в объектив камер видеонаблюдения.