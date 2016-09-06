Вооруженного террориста ликвидировали в окрестностях Бишкека

Органами ГКНБ республики возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии в окрестностях Бишкека ликвидировали вооруженного члена подпольной ячейки международной террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В окрестностях Бишкека органами национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе контртеррористических мероприятий установлен член подпольной ячейки международной террористической организации "А.Х.", 1977 г.р. "А.Х." оказал активное вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ, в результате перестрелки был ликвидирован", - сообщает ведомство.
При ликвидированном боевике обнаружены карабин "Сайга", самодельное взрывное устройство начинённое поражающими элементами, а также значительное количество боеприпасов, сообщает пресс-служба.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.