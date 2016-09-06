Вооруженного террориста ликвидировали в окрестностях Бишкека

Органами ГКНБ республики возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии в окрестностях Бишкека ликвидировали вооруженного члена подпольной ячейки международной террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В окрестностях Бишкека органами национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе контртеррористических мероприятий установлен член подпольной ячейки международной террористической организации "А.Х.", 1977 г.р. "А.Х." оказал активное вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ , в результате перестрелки был ликвидирован", - сообщает ведомство.