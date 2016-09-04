Жители Самарканда с утра приходят на могилу первого президента Узбекистана

На фото: В Самарканде автомобиль с телом Каримова встретили тысячи человек.

Сотни жителей Самарканда с самого утра приходят на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова в комплексе Шахи-Зинда, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Узбекистана Каримов скончался в пятницу и был похоронен в субботу в Самарканде.



Накануне комплекс был закрыт для простых граждан, туда пускали только членов делегаций. Однако в воскресенье он открылся для всех.



Из-за наплыва желающих ждать своей очереди приходится около часа. К могиле Каримова пускают организованными группами.



Комплекс охраняет большое количество милиционеров.



В историческом комплексе Шахи-Зинда захоронены средневековые деятели Узбекистана, а также известные горожане-современики, в том числе родители Каримова. С начала 90-х захоронения в комплексе прекращены, но для первого президента сделано исключение.

Ислам Каримов похоронен в самом начале комплекса, на открытой площадке возле красивой мечети 19-го века Хазрет-Хизр, как бы открывающей вход в комплекс. Как особо отмечено на мемориальной табличке на самой мечети, в 2006 году она была полностью отреставрирована по инициативе Каримова. Его родители похоронены дальше, на самом комплексе Шахи-Зинда.



Могила Каримова буквально утопает в цветах, однако никакого склепа или мавзолея над ней нет, по крайней мере, пока. Около могилы стоит несколько рядов стульев, на которые могут присесть гости. Те, кому места не хватило, садятся на корточки в тени вдоль кирпичной ограды вокруг мечети. Мулла читает небольшую молитву, все молятся за упокой души первого президента. Потом наступает очередь следующей группы.



Люди идут сплошным потоком, можно предположить, что к концу дня счет пойдет на тысячи.



Всем приходящим приходится сдавать сумки. Милиционеры и люди в штатском тщательно следят, чтобы ни около могилы, ни снаружи никто не делал никаких фотографий. Зато для всех желающих организована раздача воды — в Узбекистане по-прежнему стоит 30-градусная жара.