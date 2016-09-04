Дочь президента Киргизии объявила о замужестве и показала фото супруга

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Дочь президента Киргизии объявила о замужестве и показала фото супруга

Дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева объявила на своей странице в Facebook, что вышла замуж, сообщает Sputnik.

Она выложила фотографии с молодым человеком Костей, и написала, что теперь они муж и жена.

"Я вообще терпеть не могу всякие смазливые фотографии парочек, именно поэтому за все 4 года у нас с Костей не было совместных фотографий. А еще я ненавижу писать на всеобщее обозрение о личной жизни. Но сегодня было особенно хорошо стоять там, улыбаться и делать фотографии с прекрасного дня. Теплый ветер. Мы теперь муж и жена, готова принимать поздравления", — пишет Шагиева.

Источники в аппарате президента КР подтвердили новость, отметив, что это событие произошло еще на прошлой неделе.

Шагиевой 19 лет. Она стала известной в марте, когда передала общественному фонду родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра" 200 тысяч сомов в качестве благотворительной помощи. Деньги она тогда выручила с продажи своих картин.

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