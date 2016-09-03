Ислама Каримова похоронили в Самарканде

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, скончавшийся накануне, похоронен в субботу на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде, сообщает РИА Новости.

Траурная церемония началась после обеда у мечети Тилля Кори на площади Регистан - главной исторической достопримечательности Самарканда. Здесь муфтий Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов прочитал заупокойную молитву, на которой по мусульманским обычаям присутствовало несколько тысяч мужчин.

После завершения молитвы тело Каримова, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения, на историческое кладбище Шахи-Зинда.

На кладбище по мусульманским традициям тело президента отнесли его родственники и приближенные лица. От площади Регистан до комплекса Шахи-Зинда около двух километров. Последние двадцать лет на Шахи-Зинда никого не хоронят, но для первого президента Узбекистана сделано исключение.

Правительство и парламент Узбекистана накануне вечером сообщили, что президент страны Ислам Каримов скончался в пятницу в возрасте 78 лет. В Узбекистане объявлен трехдневный траур. Образованная госкомиссия по проведению похорон главы государства сообщила, что Каримов будет похоронен 3 сентября на его родине в Самарканде рядом с родителями и по мусульманским обычаям.