Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым

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Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым

Народ Крыма принял решение и проголосовал о присоединении к России, вопрос исторически закрыт, заявил президент Владимир Путин.

Вопрос принадлежности Крыма закрыт, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», - подчеркнул он, пишет РБК.

«Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — добавил Путин.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Тогда более 95% участников плебисцита проголосовали за присоединение полуострова к России. Власти Украины и страны Запада назвали этот шаг «аннексией», США и Евросоюз ввели против ряда россиян и российских компаний санкции.

В России подчеркивают, что этот вопрос является закрытым.

«Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории», — сказал в феврале текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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