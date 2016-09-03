Что осталось у Гульнары и Лолы Каримовых после смерти отца

Две дочери Ислама Каримова Лола и Гульнара имеют баснословные богатства.

Информация о недвижимом имуществе дочерей Ислама Каримова Лолы и Гульнары появилась в сети еще в 2013 году. Ниже представлен список предполагаемого имущества, по материалам изданий currenttime.tv и compromat.ru.

Недвижимость старшей дочери президента Гульнары в Великобритании

1. 1, 3, 4 этажи 4-х этажного дома, в одном подъезде по адресу: 25 Chesham street, London.

2. Дом в Лондоне оформлен на компанию « Porchester Industries Ltd» ( Британские Виргинские острова ), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т.

Недвижимость в Гонконге

Пентхаус в жилом комплексе «Арка», расположенном по адресу: 80A Moon Tower, The Arch, 1 Austin Road West , Kowloon, Hong Kong.

Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические услуги и оформление.

Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах , ее учредителем выступила компания «EXPOLINE LTD» (Гонконг), полноправным владельцем которой является Мадумаров Р.Т.

Недвижимость в ОАЭ

1. Виллы №31 и №33 (Zabeel Saray Royal Residence , Villa # 31, 33), расположенные в гостиничном комплексе «JUMEIRAH ZABEEL SARAY» по адресу: Crescent Road West, The Palm Jumeirah , Dubai, United Arab Emirates, P.O.Box: 27722, Dubai, United Arab Emirates. Обе виллы оформлены на работника «офиса» Мусаджанова Акмалхона Иргашджановича. Были приобретены за 36,9 млн долларов США, при стартовой цене в 43 млн долларов США.

2. Три пентхауса №№ 4001, 4002, 4003 в элитном жилом комплексе «Bonnington, Jumeirah Lakes Towers», по адресу: UAE, Dubai, Emirates Hills First, Bonnington tower Bldg, penthouse 4001—4003.

3. Земельный участок на первой линии « The PALM JUMEIRAH » стоимостью 13,1 млн долларов США.

4. Две квартиры в строящемся небоскребе « DAMAC HEIGTS», расположенном в районе « DUBAI MARINA » в гавани Дубая . Эта характерная башня с видом на остров Пальма Джумейра располагает самые эксклюзивными в мире пентхаусами, дуплексами, апартаменты с 3, 2 и 1 спальнями.

Цена за 1 квадратный фут:

С видом на море — 2900 aed (800 долларов США)

С видом на марину — 2800 aed (760 долларов США)

С видом на город — 2300 aed (630 долларов США)

Недвижимость во Франции

1. Загородный дом (шато) в пригороде г.Парижа по адресу: Château de Groussay rue de Versailles 78490 Montfort l´Amaury , вместе с приусадебным участком был приобретен в 2011 году за 30 млн евро. Владелцем недвижимости является компания «SCI Rubis International», учредителем и распорядителем счета которой является Мадумаров Р.Т.

2. Квартира в Париже по адресу: Monyry 75015 Paris (проспект Марешаль Монори, Париж, Иль-де-Франс ). Квартира была приобретена в 2007 году компанией «Expoline Ltd.» (Гонконг) за 30 млн евро, а позже ее ереоформили на компанию «SCI Invest Servis Group» за 29 млн евро. Учредителем и распорядителем счетов компаний является Мадумаров Р.Т.

3. Вилла в Сан-Тропе по адресу: 34 LOT Chenarae 1, 83580 Gassin. Приобретена в 2010 году за 2,5 млн евро компанией «SCI Invest Studio», учредителем и распорядителем счета компании является Мадумаров Р.Т.

Недвижимость в Российской Федерации

1. Однокомнатная квартира по адресу: г. Москва, улица Сивашская, дом 6/1, кв.58 . Владельцем квартиры является Мадумаров Р.Т.

2. Трехкомнатная квартира по адресу: г. Москва, улица Красина, дом 21, 1 этаж .

3. Трехуровневая квартира общей площадью 420 м² по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, жилой комплекс «Камелот», дом 32, кв.122.

4. Загородный дом по адресу: Московская область, Одинцовский район , Рублево-Успенское шоссе , с.о. Горский, поселок Горки-2, кооператив индивидуального застройщика «Дипломат», дача № 7 «а».

5. Пансионат в Крыму по адресу: Республика Крым , г. Ялта , пгт Береговое, ул.Кипарисная, корпус 15.

6. Гостиница в Крыму, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Береговое, ул.Кипарисная, д.50 а .

Недвижимость в Швейцарии

Двухэтажная вилла в г. Женева по адресу: 7 Chemin De La Prévôté, Cologny, Geneva.

В реестре недвижимости кантона Женевы числится строение и земельный участой общей площадью 2473 м², включающие два дома и три подсобных помещения (гараж, теплица, и еще одно маленькое здание). По данным швейцарской прессы, официальным владельцем дома является Каримова Г.И ., которая приобрела этот особняк в январе 2009 года за 18,2 млн долларов США.

Лола Каримова-Тилляева , младшая дочь президента Узбекистана, купила несколько дорогих дворцов в США

Младшая дочь узбекского президента Ислама Каримова , Лола Каримова-Тилляева, приобрела четыре роскошных дворца в Лос-Анджелесе стоимостью в несколько миллионов долларов каждый, утверждается в расследовании американской газеты The New York Times. Особняки предположительно находятся в Бель Эйр – одном из самых фешенебельных и излюбленных знаменитостями районах "города ангелов".

Впервые о приобретении Лолой Каримовой-Тилляевой дворца Le Palais в Лос-Анджеле стоимостью в $58 миллионов стало известно летом 2013 года. Тема долгое время не сходила с заголовков многих американских и европейских СМИ. Многие, как на Западе, так и в Узбекистане, задавались вопросом: как Каримова-Тилляева , занимающая скромный дипломатический пост в узбекском правительстве, смогла позволить себе покупку такой недвижимости?

Недавнее расследование The New York Times показалось, что дворец Le Palais (так же известный как "Полумесяц") – не единственное дорогое имущество младшей дочки Ислама Каримова в Лос-Анджелесе.

О собственности Лолы Каримовой в Соединенных Штатах стало известно из статьи про архитектора Мохамеда Хадида и его новом спорном проекте в одном из роскошных районов Лос-Анджелеса.

Американская газета расследовала конфликт Хадида с влиятельными жителями района Бель Эйр. Они выступали против строительства нового объекта по соседству.

В статье The New York Times рассказывается об истории успеха Хадида, архитектора с палестинскими корнями, одного из самых известных проектировщиков роскошной недвижимости в Калифорнии.

По данным издания, его успех прямо связан со способностью находить общий язык с иностранными инвесторами.

Газета утверждает, что Хадид не просто проектирует дома: он умело пользуется услугами подставных компаний при купле-продаже недвижимости.

Вот так газета описывает помпезный дворец Le Palais:

Утверждается, что дворец "Le Palais" в Лос-Анджелесе был куплен Каримовой за $58 миллионов

"... роскошное шато с лебединым озером, турецким хамамом с резными колоннами с египетскими мотивами. Его продала подставная компания, связанная с Хадидом, другой такой компании, связанной с Лолой Каримовой-Тилляевой...".