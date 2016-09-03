Обязанности президента Узбекистана временно будет исполнять спикер парламента

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Обязанности президента Узбекистана временно будет исполнять спикер парламента

Президентские выборы должны пройти в течение 3 месяцев после назначения ВРИО президента.

Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана будет председатель Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Нигматилла Юлдашев – в соответствии со статьей 96 Конституции республики, пишет ИА "Фергана.ру".

В Основном законе страны указано, что президентские выборы должны пройти в течение 3 месяцев после назначения ВРИО президента. По мнению экспертов, наиболее вероятной кандидатурой на пост главы государства является нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев.

Вчера, 2 сентября, власти Узбекистана официально подтвердили уход из жизни 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова, который руководил государством 25 лет.

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