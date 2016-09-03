Обязанности президента Узбекистана временно будет исполнять спикер парламента

Президентские выборы должны пройти в течение 3 месяцев после назначения ВРИО президента.

Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана будет председатель Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Нигматилла Юлдашев – в соответствии со статьей 96 Конституции республики, пишет ИА " Фергана .ру".

В Основном законе страны указано, что президентские выборы должны пройти в течение 3 месяцев после назначения ВРИО президента. По мнению экспертов, наиболее вероятной кандидатурой на пост главы государства является нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев .