Тысячи ташкентцев вышли проводить Каримова в последний путь

Многие держат в руках розы, которые собираются бросить под колеса кортежа.

Несколько тысяч жителей Ташкента выстроились вдоль "президентской трассы" из центра столицы в Узбекистана в аэропорт "Южный", чтобы проводить в последний путь Ислама Каримова , передает корреспондент РИА Новости.

Многие держат в руках розы, которые собираются бросить под колеса кортежа. Многие расстроены последними событиями.

"Каримов много сделал для нашей страны, теперь мы беспокоимся за свою судьбу. Пока не представляем своей жизни без президента", - говорят они.

Православные церкви Ташкента бьют в колокола, отдавая в память о президенте.

По сообщению городских властей, около шести утра по местному времени (07.00 аст) тело Ислама Каримова проведут по центральным улицам, таким как Айбек и Нукусская, в ташкентский аэропорт "Южный". Отсюда его самолетом доставят на родину, в Самарканд , где он и будет похоронен.