Дочь Ислама Каримова: Он ушел от нас...

Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева рассказала в Instagram о смерти отца.
"Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это...", - написала она в своем аккаунте в социальной сети.
Похороны Ислама Каримова состоятся 3 сентября в Самарканде. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале республики Узбекистан.
Узбекистанский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Возглавлял государство с 1991 года, с момента обретения страной независимости. В советский период занимал должность Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана (1989-1991 годы) и президента Узбекской ССР (1990-1991 годы).
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