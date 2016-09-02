Дочь Ислама Каримова: Он ушел от нас...

Автор:
Дочь Ислама Каримова: Он ушел от нас...

Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева рассказала в Instagram о смерти отца.

"Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это...", - написала она в своем аккаунте в социальной сети.

Похороны Ислама Каримова состоятся 3 сентября в Самарканде. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале республики Узбекистан.

Узбекистанский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Возглавлял государство с 1991 года, с момента обретения страной независимости. В советский период занимал должность Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана (1989-1991 годы) и президента Узбекской ССР (1990-1991 годы).

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.09.2016, 22:50
  
Смерть Ислама Каримова официально подтвердили
02.09.2016, 16:34
  
Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай
02.09.2016, 14:52
  
Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности - СМИ 6
02.09.2016, 14:35
  
СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова
02.09.2016, 11:04
  
Состояние президента критическое - правительство Узбекистана 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Смерть Ислама Каримова официально подтвердили
Службы Самарканда находятся в режиме повышенной готовности - СМИ 6
СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова
10 цитат Евгения Леонова, способных сделать вас добрее 2
Состояние президента критическое - правительство Узбекистана 2
О бомбе на борту самолета в аэропорту ​Минска сообщил неизвестный
В 65 школах Приморья отложили начало учебного года из-за тайфуна
Около 10 тысяч свиней заживо сгорели в России
Дочь Каримова не подтвердила информацию о смерти отца
В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера 3