СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова

В Узбекистане на 79-м году жизни скончался президент республики Ислам Каримов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

О кончине главы государства еще вечером 29 августа сообщило информационное агентство "Фергана", однако источник в аппарате узбекского лидера в комментарии РИА Новости опроверг эти сведения (официального опровержения при этом не было). Главный редактор "Ферганы" впоследствии предложил властям страны не скрывать данные о состоянии здоровья руководителя республики, а опубликовать медицинскую сводку о болезни Каримова или просто показать его живым.

За несколько дней до смерти, 27 августа, Каримов перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. В узбекской оппозиции заявили, что глава государства потерял сознание во время банкета.

Каримов занимал пост президента Узбекистана бессменно с 1991 года, до этого с марта 1990-го также руководил Узбекской ССР. В советский период находился в должности Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана (с 1989-го по 1991-й), президента Узбекской ССР (с 1990-го по 1991-й), был министром финансов республики. У него остались две дочери - Гульнара и Лола.