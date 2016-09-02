10 цитат Евгения Леонова, способных сделать вас добрее

2 сентября исполнилось бы 90 лет человеку с самым добрым лицом в мире - прекрасному советскому актёру Евгению Леонову.
В честь дня рождения Евгения Павловича портал Лайф собрал 10 самых добрых его высказываний, прочитав которые, вы станете добрее.
29 января 1994 года, когда Леонов в очередной раз собирался в театр играть Тевье-молочника, у него оторвался тромб. Пришедшие на "Поминальную молитву" зрители узнали, что спектакль отменяется из-за внезапной смерти актера, но никто из них не сдал билет. Все время, которое должен был идти спектакль, зрители простояли у театра со свечами, которые принесли из ближайшего храма.
На доме на Комсомольском проспекте в Москве, где Евгений Леонов прожил почти тридцать лет, установлена мемориальная доска.
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