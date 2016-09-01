О бомбе на борту самолета в аэропорту ​Минска сообщил неизвестный

Звонок поступил с местного телефона, мужчина на ломаном английском сообщил о бомбе на борту. Всех пассажиров и их багаж отправили на повторную проверку.
В здании терминала усилено наблюдение за людьми.
Неизвестный позвонил и заявил о бомбе в самолете, который должен лететь рейсом Минск - Милан, сообщил Sputnik пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
"Мужчина позвонил с местного телефона и на ломаном английском сообщил о бомбе на борту", - отметил собеседник агентства.
Он также уточнил, что вылет рейса B2-881, запланированный на 11:50, задерживается на час. Пассажиры и багаж проходят повторную проверку.
В аэропорт уже выехали саперы, проводятся оперативные мероприятия, однако они не повлияли на работу аэропорта в целом. Среди пассажиров паники нет. Вместе с тем, сотрудники службы безопасности усилили бдительность и особое внимание уделяют лицам, фотографирующим зал ожидания, табло и другие "достопримечательности" аэропорта. У любителей селфи проверяют документы.
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