В страшном ДТП под Саратовом погибли 4 казахстанца

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На месте автокатастрофы в Саратовской области обнаружены паспорта жителей Казахстана, сообщает ИА "Взгляд-инфо".

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Как отмечают РИА Новости, в правоохранительных органах региона уточнили, что по предварительным данным, в автомобиле ехали граждане Казахстана.

Как сообщил изданию начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, на трассе лоб в лоб столкнулись грузовик MAN и иномарка, модель которой до сих пор не установлена.