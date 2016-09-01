В страшном ДТП под Саратовом погибли 4 казахстанца

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На месте автокатастрофы в Саратовской области обнаружены паспорта жителей Казахстана, сообщает ИА "Взгляд-инфо".
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Как отмечают РИА Новости, в правоохранительных органах региона уточнили, что по предварительным данным, в автомобиле ехали граждане Казахстана.
Как сообщил изданию начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин, на трассе лоб в лоб столкнулись грузовик MAN и иномарка, модель которой до сих пор не установлена.
"В легковушке ехали четыре человека - все погибли. Смерть была мгновенной. Тела настолько обезображены, что определить их личности не представляется возможным. Какой регион у легкового автомобиля - тоже неизвестно, так как номер не нашли. Водитель грузовой машины не пострадал. Судя по номерам, он из Ивановской области", - отметил Юрин.
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