В 65 школах Приморья отложили начало учебного года из-за тайфуна

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В 65 школах Приморья отложили начало учебного года из-за тайфуна

Начало учебного года перенесли в 65 школах Приморья из-за тайфуна "Лайонрок", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Сегодня из 195 тысяч школьников Приморья учебный год не начался у 13050 детей. Начало учебного года из-за стихии уже перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья. Здесь начало учебного года перенесено на 5 сентября", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в восьми населенных пунктах Кавалерского, Тернейского, Лазовского, Чугуевского районов и в Уссурийске подтоплены 248 жилых домов, в которых проживают более тысячи человек, и свыше 300 придворовых территорий. Для жителей подтопленных домов развернуты пункты временного размещения. Люди обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь. Многие жители от размещения в ПВР отказались.

Всего в ликвидации последствий прохождения циклона на территории края участвуют около 13 тысяч человек и более 2,6 тысячи единиц техники.

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