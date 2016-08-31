Около 10 тысяч свиней заживо сгорели в России

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Около 10 тысяч свиней заживо сгорели в России

Около 10 тысяч свиней сгорели на ферме в Орловской области, где произошел пожар. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Орловской области.

"Погибли 828 свиноматок и свыше 8,5 тысячи поросят. В настоящее время прорабатывается вопрос о скорейшей утилизации павших свиней на Орловском ветсанутильзаводе", - говорится в сообщении.

Пожар на одном из объектов предприятия "Черкизово Свиноводство", расположенном на границе Мценского и Болховского районов, возник вечером 30 августа. МЧС удалось пресечь распространение огня на другие корпуса фермы. В результате пострадали четыре секции корпуса опороса, повреждения получили системы вентиляции, водопоя и кормления.

Специалисты планируют исследовать биоматериал на африканскую чуму свиней. Как отмечает РИА Новости, по этому заболеванию Орловская область - один их самых неблагополучных субъектов России.

Уцелевших свиноматок перевезут на другую площадку в Мценском районе.

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