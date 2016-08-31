Дочь Каримова не подтвердила информацию о смерти отца

Автор:
Дочь Каримова не подтвердила информацию о смерти отца

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Телляева на своей странице в Instagram разоблачила слухи о смерти отца, и поздравила соотечественников с Днем независимости.

"От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина!" - написала она в подписи к посту в Instagram.

Также дочь Ислама Каримова поблагодарила народ Узбекистана за слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления президенту.

"Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!" - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отменены торжественные мероприятия в честь Дня независимости. 29 августа младшая дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева рассказала, что ее отец был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Вслед за этим в СМИ начали появляться слухи о смерти Каримова. Однако официально они не были подтверждены.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
31.08.2016, 10:20
  
В США задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ 1
30.08.2016, 21:34
  
«Узбекистан более весомый игрок, чем Казахстан, и мы заинтересовны, чтобы в этой стране был порядок»
30.08.2016, 16:22
  
В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера 3
30.08.2016, 09:18
  
Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова в Кремле не подтвердили
30.08.2016, 02:33
  
СМИ сообщают о смерти президента Узбекистана. Ташкент опровергает
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера 3
В Киргизии заявили, что взрыв в посольстве КНР совершил террорист-смертник
В Бишкеке прогремел взрыв
Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова в Кремле не подтвердили
СМИ сообщают о смерти президента Узбекистана. Ташкент опровергает
Москвича оштрафовали за то, что тень его авто нарушила ПДД
При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погибли 17 граждан Киргизии
Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии
В центре Донецка произошел взрыв
Семья уроженца Казахстана возглавила рейтинг Forbes 2