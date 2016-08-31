Дочь Каримова не подтвердила информацию о смерти отца

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Телляева на своей странице в Instagram разоблачила слухи о смерти отца, и поздравила соотечественников с Днем независимости.
"От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина!" - написала она в подписи к посту в Instagram.
Также дочь Ислама Каримова поблагодарила народ Узбекистана за слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления президенту.
"Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!" - говорится в посте.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане отменены торжественные мероприятия в честь Дня независимости. 29 августа младшая дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева рассказала, что ее отец был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.
Вслед за этим в СМИ начали появляться слухи о смерти Каримова. Однако официально они не были подтверждены.
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