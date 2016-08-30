В Киргизии заявили, что взрыв в посольстве КНР совершил террорист-смертник

Взрыв прогремел у ворот здания посольства КНР около 10 часов утра по местному времени.

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков заявил, что взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке осуществил террорист-смертник, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел у ворот здания посольства КНР около 10 часов утра по местному времени. Как сообщили в Минздраве республики, на месте взрыва обнаружен один погибший, пострадали также двое сотрудников посольства. На сайтах новостных агентств появились присланные очевидцами фотографии, где видно, что одна створка ворот у входа в здание выворочена, клубиться дым.

"Погиб сам террорист-смертник. Есть пострадавшие - охранники посольства. Они граждане Кыргызстана", - цитирует Разакова агентство Sputnik.