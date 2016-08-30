В Бишкеке прогремел взрыв

На место для выяснения выехала группа милиционеров. Район взрыва перекрыт представителями силовых структур.
Взрыв произошел утром во вторник на юге Бишкека близ китайского посольства. Об этом Sputnik Киргизия рассказали очевидцы, передает Новости-Казахстан.
По их словам, на месте взрыва тело по меньшей мере одного погибшего.
Звук взрыва и ударную волну услышали во всей южной части столицы, передает Sputnik. В пресс-службе бишкекского управления внутренних дел агентству подтвердили, что поступил вызов, на место для выяснения выехала группа милиционеров. Район взрыва перекрыт представителями силовых структур.
"На станции скорой помощи Бишкека отказались сообщать подробности, но отметили, что стали поступать вызовы с южной части города. Дежурный врач пообещал подробности предоставить позже", — передает Sputnik.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.