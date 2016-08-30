СМИ сообщают о смерти президента Узбекистана. Ташкент опровергает

В Ташкенте опровергают сообщения о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в больнице.

Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана в понедельник.По данным источников fergana.ru, смерть наступила в 15–16 часов по ташкентскому времени (16:30 аст.). Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова «Газете.Ru» подтвердил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

В аппарате президента Узбекистана не подтверждают сообщения о смерти Каримова, передает РИА "Новости".

"Его состояние медики оценивают как стабильное", - цитирует interfax.ru источник, близкий к руководству республики.

Тем временем, в посольстве РФ в Узбекистане "Интерфаксу" заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Каримова.

Узбекский лидер Ислам Каримов находится в реанимации после перенесенного в субботу кровоизлияния в мозг, сообщила ранее его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.

"Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство)/ Я буду очень признательна всем тем, кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами", - гласит текст сообщения Лолы Тиллаевой в instagram.