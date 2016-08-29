Москвича оштрафовали за то, что тень его авто нарушила ПДД

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Москвича оштрафовали за то, что тень его авто нарушила ПДД

Фото с сайта drive2.ru

Водителя в Москве оштрафовали за то, что тень его авто пересекла сплошную линию, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент произошел 25 августа. Снимок с камеры фотофиксации опубликовал владелец Honda CR-V Евгений.

"Прилетел ко мне штраф…думаю, дай гляну, что за пироги. Открыл и вглядывался долго, чтоб понять, в чем суть. Оказывается, камеры хотят, чтобы мы платили уже и за то, что тень машины нарушает ПДД", - написал он.

По словам водителя, он уже написал жалобу в ГИБДД и ждет ответа.

Оперативного комментария от дорожной полиции радиостанции получить не удалось.

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