При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погибли 17 граждан Киргизии

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При пожаре на складе на северо-востоке Москвы погибли 17 граждан Киргизии

Фото: АгН «Москва»

На северо-востоке Москвы загорелся склад, по предварительным данным, 17 человек погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Тела 16 человек обнаружили в спальном помещении на четвертом этаже здания. По данным МВД, все погибшие — граждане Киргизии, они находились в Москве на законных основаниях.

Еще трое пострадали. Их доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, сообщили агентству в справочной службе скорой помощи. Позже стало известно, что одна из эвакуированных скончалась.

Возгорание произошло в промзоне по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5, и распространилось по всей площади четырехэтажного здания. Очевидцы рассказали РИА Новости, что перед пожаром не было ничего подозрительного, никаких хлопков или шумов.

Сейчас пожар ликвидирован.

Как сообщили агентству в столичном отделении МЧС, погибшие находились в заблокированном помещении, спасателям пришлось вскрыть стену. По словам источника РИА Новости, погибшие задохнулись от дыма во сне.

Сгоревший ангар принадлежит типографии ООО "Печатный экспресс".

Столичные власти вместе с правоохранительными органами выясняют причины и обстоятельства пожара, следователи завели уголовное дело.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе бытовую, техническую и другие. В качестве предварительной причины пожара называется короткое замыкание.

Спасатели установили, что пожар начался на первом этаже и распространился на второй этаж по шахте лифта. Источником возгорания стал светильник.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что виновные в пожаре будут найдены и наказаны.

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