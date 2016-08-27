Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии

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Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии

Фото ИТАР-ТАСС/Архив

Ранее в части Нальчика и Чегемского района КБР был введен режим контртеррористической операции, об этом сообщает агентство ТАСС.

Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"Во время проведения спецоперации в Чегемском районе ликвидированы двое боевиков. Со стороны силовых структур потерь нет", - сказал источник.

Ранее в оперативном штабе республики сообщили, что в части города Нальчика и Чегемского района КБР введен режим контртеррористической операции. С 06:20 мск на указанной территории введен ряд специальных мер и ограничений.

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