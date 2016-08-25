В центре Донецка произошел взрыв

Один человек погиб.
В центре
По информации ДАН, инцидент произошел на улице 50 лет
«Услышала взрыв, увидела из кустов столб дыма, затем увидела, как из тех же кустов выбежал человек с рюкзаком и побежал в направлении реки
Житель Донецка Денис Селезнев, побывавший на месте события, предположил, что произошедшее — результат неудачной попытки заложить взрывное устройство.
«Мужика разнесло просто на куски, так что только большая куча внутренностей лежит и сверху голова. Судя по всему, взорвалось то, что он нес в руках», — написал он на своей странице в Facebook.
Территория оцеплена сотрудниками силовых ведомств.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.