В центре Донецка произошел взрыв

Один человек погиб.

В центре Донецка раздался мощный взрыв, один человек погиб. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН), сообщает Lenta.ru.

По информации ДАН, инцидент произошел на улице 50 лет СССР в районе школы №9.

«Услышала взрыв, увидела из кустов столб дыма, затем увидела, как из тех же кустов выбежал человек с рюкзаком и побежал в направлении реки Кальмиус », — приводит агентство слова очевидицы произошедшего.

Житель Донецка Денис Селезнев, побывавший на месте события, предположил, что произошедшее — результат неудачной попытки заложить взрывное устройство.

«Мужика разнесло просто на куски, так что только большая куча внутренностей лежит и сверху голова. Судя по всему, взорвалось то, что он нес в руках», — написал он на своей странице в Facebook.

Территория оцеплена сотрудниками силовых ведомств.