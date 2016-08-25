Семья уроженца Казахстана возглавила рейтинг Forbes

Состояние Михаила Гуцериева оценили в 9,8 миллиарда долларов.

Российский журнал Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших кланов России. Список возглавила семья основателя группы БИН, уроженца Казахстана Михаила Гуцериева. Ее состояние оценено в 9,8 миллиарда долларов, передает Today.kz.

У Михаила Гуцериева, по его признанию, около 40 двоюродных братьев и племянников, но доли в бизнесе пока есть только у его младшего брата — Саит-Салама и сына сестры — Микаила Шишханова. В нефтяных компаниях "Русснефти", "Нефтисе" и других реальная доля Гуцериева составляет 70 процентов, у Шишханова и Саит-Салама — по 15 процентов акций. В остальных активах ("Русском угле", финансах и недвижимости) Гуцериеву принадлежит чуть больше половины. Саит-Салам с Шишхановым в большинстве случаев делят оставшиеся 49 процентов поровну. Исключение составляет Бинбанк, где у Шишханова почти 60 процентов акций, а у Михаила Гуцериева — 39 процентов.

В марте 2016 года состоялась свадьба сына Гуцериева. На торжество прибыли не только российские, но и западные звезды. В их числе оказались Дженнифер Лопес, Стинг, Партисия Каас и Энрике Иглесиас. Сюрпризом вечера стало выступление Аллы Пугачевой.

Вторую строчку рейтинга заняла семья Аркадия Ротенберга с 2,8 миллиарда долларов. Как отмечает издание, их состояние по сравнению с прошлым годом немного сократилось — на 150 миллионов долларов.

Семья Ротенберга сколотила миллиардное состояние на подрядах "Газпрома". Компания "Стройгазмонтаж" (СГМ), которую братья Аркадий и Борис создали в 2007 году, стала крупнейшим подрядчиком на нефтегазовом рынке России. В рейтинге Forbes "Короли госзаказа" 2016 года Аркадий Ротенберг (сейчас ему принадлежит 100 процетнов акций СГМ) занял первое место - он получил подряды от государства и госкомпаний на общую сумму 556 миллиардов рублей, включая заказ "Газпрома" на строительство трубопровода "Сила Сибири" (198 миллиардов рублей).

На третьем месте расположились братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которым принадлежат Промсвязьбанк и АКБ "Возрождение", системный интегратор "Техносерв", девелопер "Промсвязьнедвижимость" и две крупнейшие в Москве типографии. Их совокупное состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов.

Далее с состоянием 2,4 миллиарда долларов следуют акционеры банка "Россия" и группы "Сибур" Николай Шамалов и его сын Кирилл.

Шамалов, как член кооператива "Озеро" и друг Путина, в 2014 году попал под санкции. Основа его состояния — 10,2 процента банка "Россия". Младший сын Кирилл женат на Катерине Тихоновой, которую Bloomberg и Reuters называли дочерью Путина. Кириллу принадлежит 21,3 процента "Сибура". За последние полгода его состояние увеличилось на 1,1 миллиарда долларов.

Пятерку лидеров замыкают сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева - Айрат и Радик. Они владеют активами на 1,7 миллиарда долларов. Шаймиевым принадлежит по 19,5 процента группы ТАИФ ("ТАИФ-НК", "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", ТГК-16). Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — самые богатые люди республики. За последние полгода их совокупное состояние выросло на 300 миллионов долларов за счет роста котировок нефтехимических компаний.