Украина получила 17 лицензий на Паралимпиаду благодаря отстранению России

Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.

Международный Паралимпийский комитет (МПК) утвердил заявку сборной Украины на Игры в Рио. Благодаря отстранению россиян она увеличилась на 17 человек, получивших дополнительные лицензии. Об этом в Facebook сообщил президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

По его словам, в украинской сборной теперь 172 спортсмена, которые будут участвовать в соревнованиях по 15 видам спорта из 22, представленных на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, пишет Lenta.ru.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским паралимпийцам участвовать в Играх в Рио, отклонив апелляцию спортсменов.

Дело в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР) открыли 22 июля после получения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) имен 35 российских спортсменов, упоминавшихся в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. 7 августа было принято решение о недопуске россиян на Паралимпиаду, после чего ПКР подал апелляцию.