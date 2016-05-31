Сын Медведева впервые дал интервью

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Сын Медведева впервые дал интервью

Сын премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья впервые в жизни дал интервью. Молодой человек оканчивает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Как Илья рассказал "Московскому комсомольцу", он собирается поступать в магистратуру в России, так как намерен связать свою судьбу с родиной.

«Я считаю, что юридическое образование нет смысла получать в другой стране, если собираешься работать в России», — заявил Медведев-младший после сдачи госэкзамена по английскому языку. В магистратуру сын премьера намерен поступать в августе.

Медведев-младший сообщил, что учебную практику он проходил в «обычной юридической фирме» в качестве помощника юриста. По его словам, у него с друзьями имеются различные проекты, которые они пытаются реализовать.

Илья Медведев также признался, что ему нравится профессия корпоративного юриста, но он не хотел бы трудиться в крупной госкорпорации, предпочтя «заниматься тем, что интереснее для молодых, например, сферой технологии».

Своими увлечениями сын премьера назвал футбол, фехтование. По словам Ильи Медведева, он выступал за сборную МГИМО по футболу и участвовал в соревнованиях по фехтованию. Кроме того, ему нравится посещать выставки, кино. Он любит бывать в Мариинском и Александринском театрах, а также в «Табакерке».

Медведев-младший также рассказал, что много путешествует по России, он любит бывать в Санкт-Петербурге, Сочи и на Камчатке, а его мечта — посетить Байкал.

Кроме того, Илья Медведев признался, что пишет шуточные стихотворения, а раньше мечтал сыграть роль в кино, но отказался от этой затеи, увидев себя со стороны в «Ералаше». «Понял, что это не мое», — добавил он.

О том, что Илья Медведева будет получать высшее образование в МГИМО, стало известно в августе 2012 года. Сам премьер сообщил, что его сын поступил в три учебных заведения. По словам Медведева, Илья «неплохо» написал олимпиаду, которая распространяется на МГУ и Петербургский университет, а также сдал экзамены в МГИМО на международно-правовой факультет.

На вступительных экзаменах в МГИМО он набрал 359 баллов, в частности, он получил 95 баллов из 100 возможных на дополнительном тестировании, которое проходят абитуриенты факультета международного права.

Источник: Lenta.ru

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