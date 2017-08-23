﻿ Курбан айт. Праздник жертвоприношения в Актобе

Курбан айт. Праздник жертвоприношения в Актобе

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Курбан айт. Праздник жертвоприношения в Актобе

На фото: Разрешается приносить в жертву четырех животных: овец, коз, верблюдов и крупнорогатый скот. || Фото из архива «Д»

В городском акимате рассказали о подготовке к празднику Курбан айт, местах забоя скота для жертвоприношения и общих правилах проведения мусульманского праздника.

В этом году один из важных мусульманских праздников, Курбан айт, приходится на 1 сентября. Курбан айт длится четыре дня, но только первые три дня мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, козу, корову или верблюда. Мясо делится на три части. Одну отдают бедным, вторая остается для семьи, а третья служит праздничным угощением для гостей. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие.

Курбан айт или Курбан байрам – это кульминация хаджа в Мекку.

– 31 августа будет день Арафа. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно. В этот день все паломники, совершающие хадж, собираются на горе Арафат. А 1 сентября будет Курбан айт. Он длится четыре дня, но только первые три дня можно совершать жертвоприношение, – рассказывает Амантай Садиев [на фото], главный имам города Актобе. – Разрешается приносить в жертву четырех животных: овец, коз, верблюдов и крупнорогатый скот. Овцам и козам должно быть больше 1 года, а корова и верблюд должны быть старше 3 и 5 лет соответственно. Некоторые люди приносят в жертву лошадь, но лошади не годятся для этого. Жертвенные животные должны быть здоровыми. Многие спрашивают, можно ли приносить в жертву животное, у которого есть серьга. Можно. Нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных.

Нельзя точить нож перед жертвенным животным. Снимать шкуру и разделывать мясо надо только после полного умерщвления животного. Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Но можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить, но не в качестве оплаты. Запрещается продавать шкуру, молоко, голову и ноги жертвенного животного.

Каждый человек может принести в жертву одного барана или одну козу. Жертвоприношение крупнорогатого скота или верблюда может совершить как один человек, так и группа людей из семи человек.

На совещании озвучили и ошибки, которые допустили в прошлом году. К примеру, мясник, чтобы принести в жертву то или иное животное, получал оплату в 2 тысячи тенге. Однако так было лишь в начале. Из-за небольшого количества мясников цена услуги резко выросла до 5-6 тысяч тенге.Как добавил имам, в Актобе сейчас 10 мечетей, где в Курбан айт будут читать намаз. В мечетях сотню детей из малообеспеченных семей обеспечат школьной формой и принадлежностями. Для этих детей будет открыт бесплатный аттракцион с качелями, батутом и машинками, им бесплатно раздадут мороженое, попкорн и сладкую вату. Для аксакалов поставят юрты с дастарханом, будут различные угощения.

Аким города Ильяс Испанов пообещал, что недочеты исправят. Более того, для жителей районов организуют специальные места забоя на месте, как и в Актобе, чтобы не было надобности ехать в город.

– В соответствии с традициями и для соблюдения санитарных норм определили пять мест забоя. Это мясокомбинат ТОО «Есик», ИП «Касымов и К» в районе Нового сельского округа, крестьянское хозяйство «Киши кум» в жилом массиве Магаджан, СПК «Айбек» на 41-м разъезде, и ТОО «Тандем» на Юго-Западе. Мясо, которое пожертвуют горожане, раздадут малоимущим и малообеспеченным семьям. Будут дополнительные автобусные маршруты к местам забоя скота. О них мы сообщим в ближайшее время, – сообщил Максат Орынбасар [на фото], руководитель горотдела внутренней политики.

Власти также просят актюбинцев быть внимательными при покупке скота и требовать у продавцов ветеринарную справку. Срок последней вакцинации должен быть не менее 15 дней.

Курбан айт или Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, его отмечают через 70 дней после праздника Ураза байрам, на 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима

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