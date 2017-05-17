Актюбинские выпускники будут сдавать ЕНТ, но после экзаменов

На фото: Школьников будут проверять на наличие шпаргалок и сотовых телефонов. В пунктах ЕНТ будет 36 металлоискателей, 150 видеокамер, 61 устройство для глушения сигналов мобильных устройств и 14 видеофиксаторов. || Фото из архива «Д»

О новшествах для выпускников рассказала руководитель управления образования Сауле Умербекова, передаёт газета «Диапазон».

Теперь все выпускники школ будут сдавать экзамены, а желающие идти в вуз – еще и ЕНТ. Сроки проведения ЕНТ с 20 июня по 1 июля. Остается возможность пересдачи на платной основе ЕНТ в августе 2017 года и в январе 2018 года, но они не смогут претендовать на грант. Проходной балл в этом году – 50. Но чтобы поступить в национальные вузы, нужно будет набрать минимум 65.

– В этом году в школах области 6 561 выпускник, из них сдавать ЕНТ планируют 4 804 ученика, – говорит руководитель управления образования Сауле Умербекова. – Из 4 804 выпускников, которые приняли участие в пробном тестировании в апреле, 503 не прошли пороговый балл.

Экзамены в школах будут по 5 предметам: 4 обязательных (родной язык, второй язык, алгебра, история Казахстана) и один на выбор. ЕНТ тоже включает 5 дисциплин, но уже три обязательных и две профильных. ЕНТ остается как экзамен для поступления в вузы и как система распределения государственных грантов.

– В этом году будет совершенно другая градация, – рассказывает Сауле Умербекова [на фото]. – Если раньше мы считали за один правильный ответ один балл, то теперь, к примеру, по грамотности может быть два правильных ответа на один вопрос. Подробную информацию о баллах, типах заданий я рекомендую смотреть на сайте областного управления образования, в разделе ЕНТ.

По формату ЕНТ 2017 года предлагается 120 вопросов (20+20+20+30+30=120 заданий) по 5 предметам, из них 3 обязательных и 2 предмета по выбору зависят от профиля, по которому планирует учиться выпускник. Каждый из двух профильных предметов содержит 30 вопросов. В итоге получается 120 вопросов. По новому формату за счет вариаций тестовых вопросов можно набрать 140 баллов.

– В связи с новшествами распространяется много фейковой информации, – говорит Сауле Умербекова. – До 12 июня итоговая аттестация на базе школ – экзамены, 12-14 июня – выпускные, с 20 июня по 1 июля – ЕНТ.

Школьников также будут проверять на наличие шпаргалок и сотовых телефонов. В пунктах ЕНТ будет 36 металлоискателей, 150 видеокамер, 61 устройство для глушения сигналов мобильных устройств и 14 видеофиксаторов.

Форма сдачи ЕНТ изменилась и для студентов колледжей. Если раньше они сдавали наравне со школьниками, теперь будут сдавать облегченный вариант на основе профессиональных знаний.

– Также в этом году на 1805 мест есть заказ на бесплатное образование по рабочим специальностям и 1404 места по рабочему среднеспециальному обучению из местного бюджета. Открыто 7 новых специальностей. У тех, кто выбирает рабочую профессию, будет бесплатное питание раз в день, практика и проезд, – добавляет Сауле Умербекова.

C 20 июня по 1 июля пройдёт ЕНТ в Актобе