Прямой эфир. Когда исчезнет третья смена в школе и очередь в детсад

На фото: Первым собеседником проекта «Здесь и сейчас» стала замакима Актобе Лаззат Уразбаева. Интервью в прямом эфире в Instagram и Facebook просмотрело более 2 тыс. человек. Ответы на вопросы актюбинцев читайте в следующем номере «Диапазона».

Замакима Актобе Лаззат Уразбаева в новом проекте «Здесь и сейчас» рассказала, когда в школах не будет 3-й смены, как получить место в детсаду и что делать с коррупцией в школах. Ответы на ваши вопросы, заданные в прямом эфире, – в следующем номере газеты.

2 марта «Диапазон» впервые провел прямую трансляцию в соцсетях Инстаграм и Фэйс­бук. Одномоментно в Инстаграм ее смотрели 1,5 тыс. человек.

О школах

В 2016 году в Актобе были 12 трехсменных школ. На 1 сентября построили школы в Кирпичном и Нур Актобе для 1 200 детей. В городе сейчас 10 школ с трехсменным обучением: №№5, 15, 29, 23, 41, 45, 49, 56, в поселках Благодарный и Сазда.

– Это связано с тем, что в этих районах происходит непрерывный прирост населения. Для решения проблемы трехсменного обучения в 2016 учебном году начали строить 4 школы. В 2017 году начнут строительство 2 пристроек к школам №№15 и 29. Это позволит уже в 2017 году ликвидировать 3-сменное обучение, – говорит Лаззат Уразбаева.

По ее словам, в конце марта начнется строительство шести школ. Построят школу в Щелисае, где сегодня живут всего лишь 70 детей, но там выдали 1 642 земельных участка, и ожидается прирост населения.

– В Батысе-2 строится и областной дворец школьников (академия творчества). Как будут добираться до дворца дети из Жилгородка, Жилянки, других районов? Читатели сообщают, что автобусных маршрутов там не хватает.

– В Актобе 66 тысяч детей школьного возраста, 15 внешкольных организаций. Основной – дворец школьников, туда приезжают дети со всей области, занимаются 6 тыс. детей. Академия строится для всех. 20% детей посещают внешкольные организации, поэтому в течение года должны открыть 30 дворовых клубов. За счет бюджетных средств постепенно они будут переходить в доверительное управление. Около 50 детей смогут ходить в каждый клуб.

О бесплатных учебниках

– В прошлом году было много шума по поводу бесплатных учебников. ОблУО заявляло, что школьники обеспечены на 100%. Но родители уверяли, что это не так. Были неверны статданные облУО?

– К концу мая 2016 года в Актобе было 59 тыс. школьников в 71 школе. По нашим расчетам должны были в 1-й класс пойти около 5 тысяч детей. Но 20-25 августа резко увеличилось количество первоклассников. Да, были проблемы охвата книгами первоклассников. Но основных книг было достаточно. Не хватало книг по физкультуре, рисованию, музыке и труду. Были проблемы с учебниками информатики. Для первого класса книги поступили 10 августа. А те учебники, которых не хватало, мы дозаказали, и они поступили в город 11 сентября. В этом году таких проблем не будет. До 1 апреля мы должны заключить договор с поставщиками книг, до 1 августа книги должны поступить.

О коррупции

– Конечно, очень стыдно за коллегу. Директор работал всего 4 месяца и такое натворил. Два года назад был похожий случай в 20-й школе. Поэтому судебный приговор директору 24-й школы мы устроили в филармонии на глазах у других директоров. Показательно, чтобы остальные прочувствовали. В 2013 году были раскрыты большие хищения в дет­ских садах №№2, 14, 16, 39. Сейчас руководители этих садиков в тюрьме. Хищения происходили с 2005 года. Мы хоть не надзорный орган, но сами выявили эти факты и передавали правоохранительным органам. Случайно узнали о хищении в 14-м садике. В начале 2012 года начали принимать отчеты, не хватало средств на оплату комуслуг. И пригласили заведующих и бухгалтеров. Попросили финконтроль и ревизионную комиссию «от» и «до» проверить все за последние 4 года. После этого таких случаев в детских садах не было. Поэтому коррупционные преступления в 20-й и 24-й школах должны стать примерами для директоров остальных школ.

О поборах

– Как вы реагируете на анонимные сообщения о поборах?

– Я понимаю, родители, сообщая о поборах, просят анонимности. Это человеческий фактор. Когда я открывала Вотсап, сначала мне писали анонимно, без конкретики. Но я дала гарантию, в итоге я узнавала все на месте, наказывала директоров, учителей, но при этом не говорила, кто об этом сообщил. Есть телефон доверия 21-23-77, по этому номеру можно сообщить о противоправных действиях со стороны сотрудников школ. Мы гарантируем, что источник информации выдавать не будем.

О разврате и насилии в школах

– Перед тем как принять учителя, проверяется ли его прошлое?

– Да, совместно с ДВД, прокуратурой психологи работают. Поэтому мы в шоке от произошедшего в 16-й школе. К его прошлому нареканий не было. Он (учитель, обвиняемый в развращении малолетней) закончил вуз с красным дипломом, такие специалисты, наоборот, нужны. С другой стороны, усиливаются меры безопасности в школах, аким области поручил установить камеры видеонаблюдения во всех школах, особенно в гардеробах и коридорах. Эти камеры подключены к ДВД.

Об очередях в детсады

– Направления в дет­сады выдаются с 1 июня. Если ребенку в июне 2 с половиной года, то он не получит направление. Если 3 года исполнится в ноябре, то получит в следующем году. Некоторые родители жалуются, что ребенку 3 года, а в очередь встали в 2016 г. Но это вина родителей, так как на портале направления выдаются по очередности. Но есть частные садики. Частные садики тоже работают по госзаказу, за каждого ребенка в месяц оплачивается по 19 354 тенге. В Актобе 60 детсадов, туда могут попасть дети, которым 2 с половиной и даже 2 года. Не все знают, что с прошлого года направления в детсад не пишет ни горОО, ни облУО, ни акимат. Все автоматизировано. Готовые направления в порядке очереди публикуются на портале egov. Сейчас работаем над проектом е-halyk, благодаря нему направления будут приходить на почту жителей. Но повторю, можно обратиться и в частные садики.

В 2017 году начнётся строительство 6 школ:

в районе ГМЗ школа на 600 мест;

в селе Ясный-2 школа на 600 мест;

в «Авиаторе» школа на 900 мест;

в Акжаре-2 школа на 900 мест;

в Болашаке школа на 300 мест;

в селе Жаңақоныс в районе «Бірлік» школа на 300 мест;

29 тыс. детей ждут очереди в детсад. Летом 2016 года выдали около 10 000 направлений. О поборах в школе сообщайте по тел. 21-23-77