Гендиректор «Актобе» Васильев на базe под домашним арестом

Гендиректору «Актобе» грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. До 8 января он не должен выходить с базы футбольного клуба, где проживает. Меру пресечения сотрудники футбольного клуба, пришедшие в суд, встретили аплодисментами.

Как пишет обвинение, в марте 2016 года гендиректор «Актобе» Васильев, используя служебное положение, незаконно издал приказ о выплате премиальных себе и другим лицам на 1 миллион 700 тысяч. Также прокурор заявил, что приказы о зачислении премии, которые перечислили на банковские счета, были изданы в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, в результате этого клубу причинен ущерб на 240 миллионов тенге. Обвинение утверждает, что выплату премии и ее размер определяет совет директоров ФК «Актобе», а не генеральный директор.

По данным антикоррупционной службы, Васильев создал подложное приложение к трудовому договору о выплате премии, подписанное обл­спортом 4 декабря 2015 года. Осмотрев личный компьютер Васильева, сотрудники финансовой полиции установили, что это приложение создано 2 ноября 2016 года.

Прокурор просил для гендиректора «Актобе» меру пресечения 2 месяца содержания под стражей, так как 7 ноября Васильев намеревался уехать в Москву, чтобы скрыться от следствия. В тот же день он обналичил с банковской карты 7,5 млн тенге. Гособвинитель подчеркнул, что Васильев пытался уехать, хотя контракт с клубом истекает 31 декабря.

Представитель защиты Дмитрия Васильева принялся объяснять, что в ФК «Актобе» нет совета директоров, и сказал, что «Васильев премировал своих сотрудников, не выходя за рамки тех условий, которые были в 2015 году». Также адвокаты Васильева пояснили, почему гендиректор «Актобе» решил уехать в Москву в ноябре.

– Его семья проживает там, и поэтому он туда ездит время от времени. Это обычная жизненная ситуация, когда глава семьи в другом городе и иногда ездит домой, чтобы повидать родных, отвезти деньги, – говорила адвокат Светлана Кротько.

Адвокаты настояли, чтобы в отношении Васильева избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

– Мой подзащитный имеет место жительства и не намерен скрываться. К тому же все действия следственной группой уже произведены – выемка, обыск, допрос, допрошены все лица по этому делу, Васильев повлиять на них уже не может, – заключила адвокат гендиректора «Актобе».

Следственная судья Зинаида Шмирова постановила, что гендиректор «Актобе» будет под домашним арестом до 8 января. В это время ему запрещается выходить из дома, за исключением случаев, когда его вызовут следственные органы, встречаться с людьми, кроме адвоката и близких родственников, пользоваться Интернетом, телефоном и другими средствами коммуникации для звонков и отправления сообщений. Васильев будет обязан отвечать на контрольные звонки и уведомлять о том, что находится дома. За его квартирой будет установлено видеонаблюдение. Решение о домашнем аресте сотрудники ФК «Актобе» встретили аплодисментами.