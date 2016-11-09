Дайте имена улицам в Заречном и Акжаре, а деньги – онкобольным

В группе газеты «Диапазон» в Инстаграм 436 комментариев: кто-то за, кто-то против, а многие считают, что в городе много более болезненных проблем.

k_v_v_2013 Лучше бы пенсию и пособия подняли. Проконтролировали водителей общественного транспорта. Заняться больше нечем!

tregub.elena Не тем они занимаются. Город грязный, дороги ужасные, проезд в автобусах хотят поднять!! Пусть дают названия новым микрорайонам и улицам.

lelik290682 Проезд хотят повысить, все им мало, уже и пенсионеры платят, а все мало-мало, хоть директора Мейржана посадили все равно им мало. Пусть комменты увидит Сапарбаев. Отправьте это в акимат.

ggera15 Может, проще сделать?! Улица Нур 1, улица Нур 2 и т.д. Так легче всем будет, и детям и взрослым.

nurik_kuttybayevНе обязательно на людей переименовывать. Можно же как-то типа Астана, Казахстана, Экспо 2017, Желтоксан и т.д. и т.п. Зачем так, вообще непонятно. И половину явно народ не знает, а то и всех, может быть, не знают.

zhanartleuovaЯ не против, если у нас все прекрасно было бы, есть же реальные проблемы в каждой семье почти, есть люди, которые больны онкологией, лекарства выдаются минимум, на месяц по 10 ампул обезболивающего, 4 стадия у нас практически не лечится, отправляют умирать домой, неужели туда нельзя эти деньги направить, а сколько деток болеет, щас лучше больным деткам дали бы, хоть одному операцию оплатили бы, собирают себе на операции с миру по нитке, а сколько не дождались этих денег, а это вот страшно.

aldabergenovayДа переименуют это точно, просто показуха, что пишут в газетах. Это для отписки, мол, так думают жители, лучше бы дали названия улицам в Заречном, в лесхозе, а то номера участков...

indira_shinbaeva Кто эти люди? Мы про них ничего не слышали. Или это родственники акиматовских работников?

zhannaizimbetova лучше бы присвоили улицы в Заречном-2,-3,-4. Там названий улиц нет, нумерация участков вразброс. Скорая и др.службы часами могут кружить в поисках нужного дома. Стоит участок 243, а напротив 318, левее 342.

aiguldesign@indira_shinbaeva Баубек Булкышев писатель, Хиуаз Дос­панова лётчица во время ВОВ, Шакарим Кудайбердиев философ. Все достойные люди. Просто действительно переименования надо делать не за деньги налогоплательщиков. Это не родственники акимов, акимату нужно было провести просветительскую работу, чтобы люди знали, в честь кого переименуют.

yeldarkadirbek Я поддерживаю, давно надо было это сделать. Это поколение, может быть, будет возмущаться, но следующие поколения скажут спасибо и это будет их история. Если не сегодня, тогда когда?