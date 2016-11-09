Что вы думаете о переименовании улиц?

« Отрицательно, потому что я привык жить в городе Актюбинске, на улице Кирова. А денежные средства лучше бы детям отдали. Везде сейчас больным детям требуется помощь, так помогли бы им».

« Слышу об этом впервые. Честно говоря, мне все равно. Просто это лишняя трата времени, денег. Лучше заняться тем, что действительно необходимо для нашего народа. К примеру, помочь пожилым людям. Вот хотят же стоимость проезда поднять».

Вячеслав, работник завода: « Отрицательно. Отмывание денег, это же наши налоги. Я до сих пор использую старые названия улиц в своей речи. Народ слушать не будут, наше мнение не спрашивают. Нам от этого ни жарко ни холодно, если бы народу было от этого легче и проще».