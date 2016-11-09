Что вы думаете о переименовании улиц?

Автор:

Айерке,

работник нефтяной компании:

« Слышу об этом впервые. Честно говоря, мне все равно. Просто это лишняя трата времени, денег. Лучше заняться тем, что действительно необходимо для нашего народа. К примеру, помочь пожилым людям. Вот хотят же стоимость проезда поднять».

Виктор Иванович,

пенсионер:

« Отрицательно, потому что я привык жить в городе Актюбинске, на улице Кирова. А денежные средства лучше бы детям отдали. Везде сейчас больным детям требуется помощь, так помогли бы им».

Вячеслав,

работник завода:

« Отрицательно. Отмывание денег, это же наши налоги. Я до сих пор использую старые названия улиц в своей речи. Народ слушать не будут, наше мнение не спрашивают. Нам от этого ни жарко ни холодно, если бы народу было от этого легче и проще».

Юрий,

заводчанин:

« Таблички изменятся, но старые названия так и останутся. На эти деньги нужно строить детские площадки, дороги. А из списка предложенных знаю многих, того же Мустафу Шокая, Сакена Сейфуллина. Все они известные, достойные».

Лариса,

рабочая:

« Я первый раз слышу о том, что собираются переименовать улицы. Наверное, можно менять названия улиц, но, конечно же, не все. Например, новые. Некоторые можно и оставить, к примеру, имена знаменитых писателей, композиторов».

Алмас,

машинист поезда:

« Положительно отношусь. Почему бы не переименовать названия на казахские, есть столько батыров, писателей и поэтов. Нужны таблички, чтобы люди знали, в честь кого названа улица. Дети так легче запомнят. Пусть и остановки переименуют».

Султан,

учитель:

« Есть у нас улица Павлика Морозова, он же предатель. Вот такие улицы надо переименовать, а улицы в честь героев, например Ватутина, оставить. И нужно вешать таблички с информацией о человеке, чтобы люди знали».

Кожамурат Коныров,

педагог:

« Менять надо. Это известные наши предки, батыры. Если улицы назовем, люди хотя бы будут спрашивать о них и знать. Надо на каждой улице вывесить короткую справку о человеке, в честь которого ее назвали».

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