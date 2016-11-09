Кто они, 25 человек, именами которых хотят назвать улицы?

На фото:9 ноября. Улицу Киселева на общественных слушаниях предложили переименовать в честь общественного деятеля, журналиста и одного из лидеров «Алаша» Алихана Букейханова. || Фото Владимира ЗОБЕНКО.

В прошлом номере «Диапазон» писал об общественных слушаниях: представители городского акимата встретились с жителями Курмыша и объявили, что 25 улиц нашего города хотят переименовать, 23 из них в областном центре и 2 в Новом сельском округе («Д» №44 от 3 ноября «В Актобе хотят переименовать 25 улиц»). Как пояснил замакима города Мадияр Кабыл, новые таблички и указатели появятся только после того, как предполагаемые названия одобрят на сессии городского маслихата и в республиканской ономастической комиссии. На переименование 25 улиц из городского бюджета потребуется примерно 6,5 миллиона тенге.

Публикация вызвала большой резонанс в обществе и в Интернете. Выяснилось, что многие актюбинцы не знают, кто эти люди, в редакцию поступила масса просьб рассказать о них. Журналисту понадобился не один день, чтобы собрать сведения и портреты (к сожалению, один портрет нам так и не удалось обнаружить).