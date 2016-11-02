Самат Смаков готов судиться с ФК «Актобе» из-за разглашения зарплаты

Футболисты утверждают, что руководство клуба нарушило трудовой договор, опубликовав их оклады без разрешения.
– Мы с гендиректором «Актобе» Васильевым подписывали договор о неразглашении сведений по заработной плате без согласия обеих сторон, – рассказывает Смаков. – Ведь я же не нарушаю договор, не рассказываю ничего плохого о Васильеве. Теперь я советуюсь с юристом насчет иска в суд. Если другие футболисты, зарплату которых также огласили без их спроса, подадут в суд, я тоже не останусь в стороне.
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