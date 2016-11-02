Самат Смаков готов судиться с ФК «Актобе» из-за разглашения зарплаты

Автор:
Самат Смаков готов судиться с ФК «Актобе» из-за разглашения зарплаты

Футболисты утверждают, что руководство клуба нарушило трудовой договор, опубликовав их оклады без разрешения.

– Мы с гендиректором «Актобе» Васильевым подписывали договор о неразглашении сведений по заработной плате без согласия обеих сторон, – рассказывает Смаков. – Ведь я же не нарушаю договор, не рассказываю ничего плохого о Васильеве. Теперь я советуюсь с юристом насчет иска в суд. Если другие футболисты, зарплату которых также огласили без их спроса, подадут в суд, я тоже не останусь в стороне.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.11.2016, 22:05
  
Суд отказал журналистам Актобе и оставил процесс по теракту закрытым
02.11.2016, 21:39
  
Вдовы погибших полицейских рассказали, как убивали их мужей
02.11.2016, 20:21
  
«Актобе» потерпел 14-е поражение и завершил чемпионат с антирекордами
02.11.2016, 15:00
  
Кулекбаев отказался обжаловать смертный приговор
02.11.2016, 12:57
  
Как будут казнить Кулекбаева в случае отмены моратория 14
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Сколько реально получают футболисты «Актобе»n ФК «Актобе»
В Актобе продолжается закрытый суд по делу о теракте 1
Что происходило в квартире, где был сбор перед нападением на «Палладу» 5 июня 15
Мама обвиняемого Арсена Танатарова: Мой сын не понимал, что происходит в тот день и боялся, что его застрелят без предупреждения 11
В мечетях Мугалжарского и Темирского районов назначили новых имамов
Актюбинца осудили за пропаганду идей экстремистов 1
Начинается суд над подозреваемыми в теракте 5 июня
37 радикалов в двух актюбинских колониях убеждают отказаться от своих идей 9
Почему «бородачей» в армию не берут 18
10 имамов в Актобе не прошли аттестацию 1