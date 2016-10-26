В Актобе продолжается закрытый суд по делу о теракте

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В Актобе продолжается закрытый суд по делу о теракте

Слушания по событиям 5 июня на этой неделе проходят ежедневно. Но туда не могут попасть ни журналисты, ни родственники обвиняемых.

Здание спецсуда, где рассматривается дело, оцеплено стражами порядка. Однако автоматчиков на крышах домов уже не видно.

Родственники до сих пор не могут попасть в зал суда, но некоторые этого добились.

- На процессе рассказали, что в подъезде, где находилась квартира, в которой собралось 45 человек, установлена камера видеонаблюдения. На ней зафиксированы все собравшиеся, им предъявили обвинения, - рассказывает родственница обвиняемого за недонесение о преступлении, отказавшаяся называть свое имя.

Адвокаты были менее общительны. Один из защитников сообщил, что все ходатайства, которые они подают, отклоняют.

- Есть прогнозы, что дело рассмотрят за 2-3 недели, - говорит адвокат.

Напомним, суд по делу о теракте 5 июня проходят в закрытом режиме. Перед предварительными слушаниями для журналистов организовали видеотрансляцию из зала суда и бесплатный интернет, но через 10 минут после начала слушаний процесс объявили закрытым.

Кого и за что судят по делу о нападениях 5 июня

Кого и за что судят по делу о нападениях 5 июня

ЗА УЧАСТИЕ В ТЕРАКТЕ

Абдрахманов Азамат Алпамысович, 08.09.1988 г.р.

Жубанов Айдос Жамбылович, 04.08.1985 г.р.

Куанышбаев Жанабай Нагашыбаевич, 11.07.1982 г.р.

Акпанбетов Алибек Даниярович, 19.06.1989 г.р.

Куанышбаев Бакыт Бектаевич, 12.07.1983 г.р.

Танатаров Арсен Нурланович, 23.10.1990 г.р.

Рахметов Асхат Сакенович, 11.04.1988 г.р.

Садихов Ануар Спандиярович, 29.05.1993 г.р.

Ималиев Асхат Бауржанович, 17.03.1986 г.р.

ОБВИНЯЮТСЯ В НЕДОНЕСЕНИИ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ:

Танатаров Жансерик Адилжанович, 23.02.1990 г.р.

Нуржан Ансат Нуржанулы, 17.06.1995 г.р.

Мергалиев Калыбек Калыбаевич, 26.06.1984 г.р.

Сагынтаев Кожамурат Тлеулинович,14.11.1963 г.р.

Уразов Ерлан Бауржанович, 01.10.1985 г.р.

Айтуган Асхат Мейрамбайулы, 24.11.1989 г.р.

Нурмуханов Айбек Алпысбаевич, 23.04.1982 г.р.

Кусимов Акимжан Акдаулетович, 22.09.1974 г.р.

Кульмухамбетов Акылбек Бакытулы, 01.07.1974 г.р.

Муханов Меирбек Асанович, 02.08.1987 г.р.

Пирмагамбетов Алижан Казиевич, 02.04.1975 г.р.

Арыстанов Серик Аскербекович, 11.03.1988 г.р.

Сейткалиев Сагингали Турегалиевич, 15.03.1981 г.р.

Гацаев Рустам Мухтарпашаевич, 19.11.1975 г.р.

Талинбаев Алмас Тулегенович, 13.02.1991 г.р.

Кабиев Аблай Серикович, 30.06.1990 г.р.

Иманбаев Арман Умиткалиевич, 28.03.1989 г.р.

Койлыбаев Жанболат Бердалиевич, 12.12.1987 г.р.

ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СУДЯТ:

Ердауова Мирлана Саламатовича, 22.08.1993 г.р.

Утепова Усена Жаксыбаевича, 14.06.1982 г.р.

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