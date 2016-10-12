В мечетях Мугалжарского и Темирского районов назначили новых имамов

Священнослужители имеют высшее религиозное образование, окончили университет «Нур Мубарак», опытные, прошли практику и обучение за рубежом.

Назначение прошло 7 октября. В этот день в Кандыагаше в районной мечети «Нуртай» с пятничной проповедью выступил руководитель отдела Духовного управления мусульман Казахстана А. Утысхан. Он познакомил собравшихся с новым имамом мечети Ерболатом Жусуповым. Нурсултана Турсынкулова, который до этого исполнял обязанности имама, назначили наиб имамом. Ерболату Жусупову 39 лет, окончил университет, он экономист, переводчик арабского. В 2001-2003 годах прошел курсы для иностранцев в институте арабского языка в Сирии. С 2005 по 2012 год был наставником в центральной мечети Усть-Каменогорска, до последнего времени работал имамом в Алатауском районе Алматы.

Новый имам теперь и в мечети Досжана ишана в Темирском районе. Бывшего имама Алибека Толеубая освободили от должности по его же заявлению. На его место назначили Мадияра Примкулова. Пятничную проповедь в мечети провел имам Мангистауской области Смаил Сейтбеков. Наиб имамом в мечети Досжана ишана назначили Зинадина Куандыка.

Мадияру Примкулову 31 год. Окончил университет «Нур Мубарак», был наиб имамом в мечети Алматы. Зинадин Куандык владеет арабским, работал в мечети Алматинской области.