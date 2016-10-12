Актюбинца осудили за пропаганду идей экстремистов

В 2006 году 39-летний житель села Кобда Кубланды Исатаев принял ислам. С 2009 по 2013 год изучал религию в Индии и Пакистане, там он придерживался взглядов религиозной организации «Таблиги Джамаат». 26 февраля суд в Астане признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны. В 2015 году Исатаева прокуроры предупреждали об уголовной ответственности за участие в деятельности «Таблиги Джамаат». Несмотря на это, Исатаев пропагандировал в Кобде идеи экстремистской организации, за что и оказался на скамье подсудимых.

6 октября суд в Актобе приговорил Исатаева к году лишения свободы в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе облсуда.