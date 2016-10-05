Следствие по ориентировкам с невиновными людьми ещё идёт

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Следствие по ориентировкам с невиновными людьми ещё идёт

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко.

На брифинге журналист «Д» напомнил заму генпрокурора о том, что после терактов 5 июня в Интернет попали ориентировки с анкетными данными подозреваемых в терроризме. В список попали не причастные к терактам актюбинцы братья Самат и Санат Кожаниязовы. Сейчас они требуют с газеты и ДВД области 10 миллионов за ошибку в ориентировках. Кто составил ориентировки, а потом выложил их в Интернет, до сих пор неизвестно. У Андрея Кравченко поинтересовались, ищут ли полицейские и прокуроры авторов ошибочных ориентировок.

– Недостатки в работе правоохранительных органов являются предметом специального расследования. Когда оно закончится, все расскажем, – ответил Андрей Кравченко, – расследование идет, в том числе и по ориентировкам. Безусловно, таких фактов быть не должно. Я знаю, что коллеги из антитеррористического центра очень серьезно над этим поработали и надеюсь, что таких фактов больше не будет.

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