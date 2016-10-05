На приём к прокурорам через горячую линию

Многие актюбинцы не могут дозвонится на телефон «горячей линии» прокуроров, чтобы попасть на приём.

Штаб рабочей группы из 200 специалистов центральных госорганов расположен в здании облпрокуратуры. Чтобы задать вопрос или попасть на личный прием к членам рабочей группы или прокурорам, нужно позвонить на телефон «горячей линии» 90-14-18, сообщили на сайте акимата Актобе. Однако, как выяснилось, на «горячую линию» сложно дозвониться, бывает, что никто не берет трубку. «Д» с трудом дозвонился на указанный номер и там сообщили, что такие неудобства связаны с занятостью.

– Много звонков, встреч, люди приходят, поэтому иногда не успеваем принимать звонки, – сообщил «Д» дежурный «горячей линии». – Чтобы попасть на прием к рабочей группе, нужно сначала записаться у нас, оставить номер телефона. Потом ему перезвонят и скажут, в какое время подходить. Без регистрации по телефону приходить не стоит, принять не смогут.