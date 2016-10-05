На приём к прокурорам через горячую линию

Автор:
На приём к прокурорам через горячую линию

Многие актюбинцы не могут дозвонится на телефон «горячей линии» прокуроров, чтобы попасть на приём.

Штаб рабочей группы из 200 специалистов центральных госорганов расположен в здании облпрокуратуры. Чтобы задать вопрос или попасть на личный прием к членам рабочей группы или прокурорам, нужно позвонить на телефон «горячей линии» 90-14-18, сообщили на сайте акимата Актобе. Однако, как выяснилось, на «горячую линию» сложно дозвониться, бывает, что никто не берет трубку. «Д» с трудом дозвонился на указанный номер и там сообщили, что такие неудобства связаны с занятостью.

– Много звонков, встреч, люди приходят, поэтому иногда не успеваем принимать звонки, – сообщил «Д» дежурный «горячей линии». – Чтобы попасть на прием к рабочей группе, нужно сначала записаться у нас, оставить номер телефона. Потом ему перезвонят и скажут, в какое время подходить. Без регистрации по телефону приходить не стоит, принять не смогут.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.10.2016, 21:00
  
Следствие по ориентировкам с невиновными людьми ещё идёт
05.10.2016, 18:30
  
Почему больные месяцами ждут очереди в стационар, а в муниципальных аптеках не бывает лекарств?
04.10.2016, 12:39
  
Актюбинцы могут обратиться к прокурору по телефону горячей линии
28.09.2016, 22:32
  
Задай вопрос главе облздрава 2
21.09.2016, 22:08
  
У вас есть вопрос к начальнику облздрава? Звоните 13
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
10 имамов в Актобе не прошли аттестацию
Следствие по ориентировкам с невиновными людьми ещё идёт
200 специалистов приехали в Актобе изучить причины теракта и безработицы
У них деревья и трава растут, как на дрожжах 8
В области посадили 100 000 деревьев. Где лес? 3
Сезон ремонта завершается. Как выглядят дороги Актобе 8
Год у руля. Чем запомнился Сапарбаев за год работы в Актобе 43
Какие проблемы нужно решить властям в Актобе? 29
Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня 34
В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября 1