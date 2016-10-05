200 специалистов приехали в Актобе изучить причины теракта и безработицы

На фото: На встречу с генпрокурором пригласили руководителей почти всех госорганов. || Фото автора

В течение месяца 200 лучших специалистов во главе с генпрокурором должны реш ить проблемы, подталкивающие людей на радикальные поступки (теракт, нападение), а также оказать жителям социальную, финансовую, медицинскую, иде ологическую и дру гую помощь по волнующим вопросам.

– После тех событий (5 июня) в Актобе была серьезная проверка подготовленности правоохранительных органов и спецслужб к таким событиям. Нам в Астане говорили, что в Актобе установили камеры, отработали взаимодействие с охранными организациями. Все это хотим воочию увидеть. Проверим уязвимые объекты, – сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко.

Он заявил, что все проверки будут проводить открыто.

– Мы хотим, чтобы ежедневно в прессе появлялись новости, где и как действует рабочая группа. Мы должны уехать отсюда с таким результатом, что будет очень много довольных людей, – подчеркивает Кравченко.

Для достижения этой цели решили создать рабочую группу из представителей различных госорганов и негосударственных организаций. Также пригласили духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), чтобы их представители объяснили имамам, как грамотно выступать перед уммой.

– У нас опытные ораторы, среди них руководители министерств, финансисты, теологи, педагоги, психологи, – продолжает зам­генпрокурора.

– Мы хотим провести анализ причин произошедшего 5 июня не в Астане, а здесь. Будем встречаться с лицами нетрадиционных религиозных взглядов, беседовать с работниками исправительной системы. В течение месяца мы планируем разобраться с причинами теракта и разработать комплекс мер, – добавил вице-министр по делам религий и гражданского общества Марат Азильханов.

С населением будут работать по разным направлениям. Первое – развитие бизнес-среды. Рабочая группа в доступной форме будет разъяснять, какие виды помощи бизнесу есть, вопросы выдачи кредитов. Кроме этого собираются решать проблему безработицы. Около 40% молодежи планируют устроить на работу, оформить им пособия, в отдаленных аулах решат проблему с проведением связи и Интернета.

Также хотят проверить нашу готовность к терактам. Разъяснить, кому и как сообщать при угрозах, провести учения в школах, больницх и на вокзале. В госорганах возможны проверки.

Замгенпрокурора пообещал, что рабочая группа из Астаны будет открыта для населения и СМИ.

– Они готовы отвечать на любые вопросы, – заверил он. – Надеюсь, все действия рабочей группы пройдут под вашим контролем (СМИ).

На деле о многих визитах рабочих групп журналисты сообщали с опозданием либо уже после встреч.

В первую неделю специалисты из Астаны проверили профпригодность имамов, выезжали в Темир, Кандыагаш, Алгу и Шалкар. Правда, позвонившие в «Диапазон» жители Темирского района сообщили, что астанинские специалисты с сельчанами не всречались, ограничившись визитом в местный акимат.