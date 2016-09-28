У них деревья и трава растут, как на дрожжах

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У них деревья и трава растут, как на дрожжах

У магазина растут тополя, много цветов и зелени, а совсем недавно появились кусты барбариса. Секрет в хорошем уходе.|| Фото Владимира ЗОБЕНКО

Если бы во всём городе была бы такая же зелень, как около магазина «Гаухар» на ул. Есет батыра, мы бы жили в оазисе. Как они этого добились и что нужно делать, чтобы везде было так зелено?

Руководитель Руслан Саликов поделился своим опытом с «Д»:

« Сейчас многие сажают деревья, но если и ухаживают за ними, то спустя рукава. А надо подходить к этому с душой. Каждое деревце требует ухода: полив, стрижка, защита от насекомых. К примеру, для улучшения корневой системы перед зимой надо удобрять их калийными, кальцийсодержащими удобрениями. Они и растут потом, как на дрожжах. Мы не специалисты, все из колхоза. Было бы желание, можно и из Интернета советы почерпнуть. Главная ошибка по озеленению сейчас – это жуки-листоеды, которые уже на протяжении 4 лет съедают листья карагачей. Раньше это касалось всего города, сейчас жуки во всей области. Нужно глобально решать эту проблему, она прогрессирует. Наши карагачи у магазина жуки не трогают, потому что мы их обрабатываем».

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