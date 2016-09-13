Год у руля. Чем запомнился Сапарбаев за год работы в Актобе

На фото: Сентябрь 2015 г. Актобе. Так начиналось знакомство акима с областью и горожан с акимом. Впереди был сложный год: цены еще неоднократно вырастут, народ будет озабочен земельным вопросом, испуган террористами и по-прежнему будет ждать решения своих основных проблем. Среди них люди называют безработицу, маленькие зарплаты, запах в воздухе и дороги. || Фото из архива «Д»

Ровно год назад Актюбинскую область возглавил Бердыбек Сапарбаев. Обладатель, пожалуй, самой мощной пиар-службы, в рейтингах он почти всегда в лидерах. Мы решили посмотреть, какими словами и действиями запомнился Сапарбаев за 12 месяцев. И выполнения каких обещаний до сих пор ждут актюбинцы.

В первое время работы в Актобе Сапарбаев находил двойные ценники на рынке, установил знаки и светофор, нещадно критиковал актюбинских чиновников и активно продвигал идеи государственно-частного партнерства, чтобы построить школы, детсады.

За год работы в Актобе Бердыбек Сапарбаев подписал множество меморандумов. Некоторые из них помогли сдержать цены на медикаменты и продукты. По многим соглашениям пока нет результата. В конце июля руководство области договаривалось с газосетевыми организациями и субъектами рынка, чтобы не допустить необоснованного роста цен на сжиженный газ. Цену установили 37 тенге за литр. Однако в начале сентября на всех заправках Актобе цены на газ были 45 тенге. Зимой гендиректор «СНПС–Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь по­обещал главе региона, что его компания будет обеспечивать дешевым газом, но в августе завод «СНПС» ушел на ремонт.

Сейчас по плану идет строительство станции скорой помощи турками.

В марте аким области заключал соглашение с турецкими предпринимателями об открытии в Актобе фабрики по пошиву мужских рубашек, на которых будет надпись «Сделано в Актобе». По договору производство должны были запустить через 90 дней (после 14 марта), а вторую фабрику открыть в течение 2 месяцев после первой. Срок прошел дважды, но об открытии не слышно.

Также Сапарбаев предложил чехам пустить на лето авиарейс Алматы–Прага через Актобе. К сентябрю этого года, как сообщили в справочной актюбинского аэропорта, авиарейс Алматы–Прага через Актобе не проходит.

Пиар-служба и «свои» люди

После прихода Сапарбаева в акимате открыли новый отдел – информационный центр. Ранее подобный отдел появился в акимате ВКО при Сапарбаеве. В актюбинский инфоцентр набрали 5 работников. Кроме них у акима есть личный фотограф и видеооператор.

После прихода Сапарбаева в структурах местной власти началась ротация. Кресло начальника потеряли президент ФК «Актобе», руководители культуры, образования, СПК «Актобе». В Актобе начали подтягивать управленцев из других регионов. Главой СПК назначили Кайрата Бекенова, ранее работавшего замом акимов СКО и Кызылординской области. Сейчас Бекенов замакима области. Но особо отмечала общественность кадры из Восточного и Южного Казахстана, где Бердыбек Машбекович работал ранее.

Одним из своих заместителей глава области назначил Жанабая Бексары, который родился и поработал в Кызылординском регионе. В задачу Бексары входит контроль за целевым использованием земель. Исполняющим обязанности главы СПК «Актобе» стал 33-летний Ерлан Назаров, экономист-менеджер из Кызылорды.

Руководителем управления внутренней политики стал Ербол Нургалиев, который возглавлял аналогичный отдел в ВКО. Кроме Нургалиева в аппарате акима есть еще сотрудник, ранее работавший в ВКО при Сапарбаеве.

Помимо областников, хорошо знакомые Сапарбаеву люди руководящего звена пришли и в городской акимат. Сначала замом акима города назначили Жандоса Баирханова, который возглавлял отдел ЖКХ в Усть-Каменогорске. С Баирхановым хорошо знакомы актюбинские предприниматели, которые вынуждены убирать свои газетные киоски.

После Бекбола Сагына правителем города Актобе стал Ильяс Испанов. Новый градоначальник родом из Южно-Казахстанской области. Когда Бердыбек Сапарбаев рулил ЮКО и руководил таможенным комитетом, Испанов был его помощником. В 2005 году Испанов назвал своего младшего сына Бердыбеком.

Китайский вопрос

Бердыбек Сапарбаев намерен судиться с пользователем Фейсбука, который обвинил его в передаче земель в Восточном Казахстане китайской компании.

– В ВКО при мне китайцам не продали ни одного гектара. Если этот азамат имеет другие сведения, пусть проверит. Я решил подать в суд. Пусть это будет уроком для других, – заявил Сапарбаев в ответ на слова предпринимателя Айдына Егеубаева, который утверждал, что при Сапарбаеве в Урджарском районе ВКО было передано 87 тысяч гектаров земель предприятиям с китайской долей.

Но и после этого правозащитник Максат Ильяс­улы готов подтвердить, что земли в ВКО оформлялись на китайское предприятие.

– Госинспектор Муканов выяснил, что аким Урджарского района в 2011 году отдал в аренду на 49 лет более 29 тысяч гектаров земель ТОО «Даремет», которое передало земли ТОО «Батуа». Установлено, что учредителями этой компании являются ТОО «Даремет» и ТОО «Уэйвз Групп», которое на 100% принадлежит китайскому инвестору, – повторяет Максат Ильясулы свои слова, сказанные порталу qamshy.kz. Правозащитник добавляет, что «Сапарбаев, как глава региона, не мог не знать, что аким Урджар­ского района передал земли китайцам».

Земельный митинг

27 апреля в Актобе был массовый протест против аренды земель иностранцами. Люди опасались потока граждан из Поднебесной. Доходило до того, что аксакалы жаловались Сапарбаеву, что уже сейчас граждане Китая массово создают семьи с казахстанцами.

– Почему девушка-казашка выходит за китайца? Куда смотрели ее родители? Оттого что нет воспитания, потом удивляются, что сын приходит домой в 12 ночи, а потом стал алкашом или наркоманом, – ответил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

Активисты и беспокойные жители сравнивали продажу земли с продажей матери. Руководство области создало комиссию, члены которой предупреждали население, чтобы не выходили на площадь с плакатами. Что касается участников митинга 27 апреля, власти заявляли: их преследовать не будут. Но 7 человек оказались в зале суда за участие в акции протеста. А после встреч с комиссией и вызовов в прокуратуру активисты сами принялись убеждать людей, что земля передаваться иностранцам не будет, это все провокация. Перед всеказахстанским митингом 21 мая Сапарбаев заявил, что люди, призывающие выходить на площадь, действуют по инструкции Запада.

Через некоторое время аким области успокаивал жителей по другому поводу. Актюбинцы были категорически против месторождения по разработке калийных солей. Сапарбаев объяснял, что вреда не будет, и для примера привел разработку урана в Усть-Каменогорске методом подземного выщелачивания. И узнав о недовольстве жителей, пригрозил, что тех, кто будет собирать подписи, ждет наказание.

– Чуть что начинают сбор подписей! Если после этого пойдет незаконный сбор подписей или пропаганда, тогда будут приняты административные меры со стороны правоохранительных органов. Никому не дано права заниматься провокацией! Вы меня поняли? – говорил тогда глава региона.

К теракту власти и силовики были не готовы?

Вопрос о разработке месторождения калийных солей остался незакрытым, ведь через несколько дней, 5 июня выстрелы в оружейных магазинах и войсковой части Актобе прогремели на весь мир. И первое, что сделали власти, изолировали город от мира, вырубив Интернет. В результате паника и поток дезинформации.

По словам главы региона, «не извлекли урок из событий, произошедших в 2011 году». К слову, ДВД и КНБ после теракта сетовали на плохую материально-техническую базу. Полиция устами своего начальника признала свою неготовность к бою с террористами в городских условиях. А у войсковой части оказались слабые ворота, неготовые солдаты и недостаток автоматов.

Сапарбаев также сказал, что «сотрудники правоохранительных органов не ведут учет и анализ деятельности религиозных общин, слабо ведется работа с молодежью, в результате чего молодые ребята оказываются в сетях экстремистских групп».

Кроме религиозной неграмотности, эксперты считают, что на радикальный акт актюбинцев подтолкнули низкий уровень жизни, безработица. Многие из подозреваемых в теракте 5 июня жили случайными заработками, некоторые были ранее судимы и почти все проживали в крайне неблагополучных районах города.

В селах ждут повторного приезда Сапарбаева

Аким области часто ездил в села, встречался с населением, ругал местных управленцев. Он сравнил спортзал в поселке Карахобда с объектом бомбежки, сделал замечание «Казахойлу» за платный проезд на месторождение. Ситуация в селах к этому дню почти не изменилась. Основная проблема – безработица. Кроме безработицы, жители сел возмущены тем, что власти не решают проблему загрязнения воздуха.

– Пусть господин Сапарбаев приедет к нам еще раз и увидит. Он приезжал к нам, но прошло уже время, а ничего не изменилось, – говорила в интервью жительница Шубарши Айгерим Тлеужанова.

Таким образом, первый год работы Бердыбека Сапарбаева на посту главы региона получился насыщенным событиями. Он запомнился жителям, как безусловно не самый легкий год. Было больше плюсов или минусов, решайте сами.