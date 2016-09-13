Какие проблемы нужно решить властям в Актобе?

Марат, многодетный папа: « Нужна реальная поддержка многодетных семей. У меня пятеро детей, пособие платят копеечное. Чтобы бесплатно кормить в школе детей, собрал 60 справок. Говорят о демографии. А как ее поднять с такими пособиями? В аптеке льгот на лекарства нет, только на бумаге». Жанна, преподаватель английского языка: « В Актобе на работу не устраиваются, ее у нас покупают. Получается, что у кого нет денег, нет работы. А денег нет, потому что работы нет. Нужно производство создавать, а у нас за 25 лет ничего толком не создали. Кому-то выгодно, чтобы бедность была, безработица, терроризм».

Жумабек, работник гостиничной сферы: « Дороги в городе делают, но качество слабое. Дорога на Шубар вообще плохая, атыраускую трассу не ремонтировали, там вообще дорога новая нужна. Я часто езжу там. В общем, в ремонте нуждаются дороги областного значения». Айдана, молодая мама: « У меня претензии к водителям и кондукторам наших автобусов. Они у нас некультурные, бывает, курят, нарушают ПДД. Работу водителей оцениваю на 3 с минусом. 22-й маршрут вообще ужасно ездит. А по городу все отлично, с каждым днем все лучше становится».

Анастасия, переводчик: « Я сама из Караганды. Дет­ских площадок практически нет в Актобе, с ребенком пойти некуда. В «Меге» с ребенком отдыхать дорого, доступных мест отдыха нет. В бассейне для ребенка 4 лет мест нет. Танцев нет, развивающие курсы государственные очень слабые, частные – на полдня». Бибит, страховщик: « Зарплаты у нас маленькие. В среднем зарабатывают по 40 тысяч. Чтобы нормально жить, нужно тысяч 80. А чтобы зарплаты можно было повысить, нужно производство создавать. А вот в сфере медицины и образования у нас все нормально, хорошо работают».

Камбар, музыкант: « Дороги делают у нас, но еще работы много предстоит. Внутри поселка Новый нужно дороги делать, и еще хотелось бы, чтобы автобусов больших добавили. Людей много, новостройки растут. И еще проблему с запахом в Актобе нужно решать». Бауыржан, водитель: « Я приехал из Алматы. Сажать зелени больше в Актобе нужно и бордюры красить. По дорогам тоже проблемы. Вот у вас дорогу отремонтируют, а «зебру» сразу не рисуют, разметку не наносят. В Алматы с этим все строго, стразу все наносят, это же в первую очередь на безопасность влияет».

Али, студент: « Площадок не хватает для занятий спортом и для детей. Вот площадки для воркаута вещь хорошая, они нужны в 8 микрорайоне, в районе хлебокомбината. В остальном все хорошо, работа вроде есть. Я пока еще учусь, но надеюсь, что с профессией переводчика буду востребован» Ботагоз: « Изменилось многое в городе, больше стало детских садов, площадок, дворы ремонтируют. Движение идет, город улучшается. Вот только хотелось, чтобы ремонтные работы вовремя делали. А то у нас новый асфальт положат, а потом вскрывают, чтобы трубы ремонтировать».

София: « Идея с площадками для воркаута очень хорошая. Есть где заниматься спортом. Но у нас мало мест, где можно просто посидеть на скамейке. В кафе дорого, часто не посидишь, а зимой вообще сложно с отдыхом на улице». Роман, инженер по сварке: « Хотелось бы, чтобы решились проблемы в системе ЖКХ. Низкий уровень обслуживания населения. Многие КСК в подвалах сидят среди тараканов. Многим жильцам не под силу ремонт домов, замена труб, крыш, нужно, чтобы часть расходов брал на себя акимат».