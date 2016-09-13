Какие проблемы нужно решить властям в Актобе?

Марат,
многодетный папа:
« Нужна реальная поддержка многодетных семей. У меня пятеро детей, пособие платят копеечное. Чтобы бесплатно кормить в школе детей, собрал 60 справок. Говорят о демографии. А как ее поднять с такими пособиями? В аптеке льгот на лекарства нет, только на бумаге».
Жанна,
преподаватель английского языка:
« В Актобе на работу не устраиваются, ее у нас покупают. Получается, что у кого нет денег, нет работы. А денег нет, потому что работы нет. Нужно производство создавать, а у нас за 25 лет ничего толком не создали. Кому-то выгодно, чтобы бедность была, безработица, терроризм».
Жумабек,
работник гостиничной сферы:
« Дороги в городе делают, но качество слабое. Дорога на Шубар вообще плохая, атыраускую трассу не ремонтировали, там вообще дорога новая нужна. Я часто езжу там. В общем, в ремонте нуждаются дороги областного значения».
Айдана,
молодая мама:
« У меня претензии к водителям и кондукторам наших автобусов. Они у нас некультурные, бывает, курят, нарушают ПДД. Работу водителей оцениваю на 3 с минусом. 22-й маршрут вообще ужасно ездит. А по городу все отлично, с каждым днем все лучше становится».
Анастасия,
переводчик:
« Я сама из Караганды. Детских площадок практически нет в Актобе, с ребенком пойти некуда. В «Меге» с ребенком отдыхать дорого, доступных мест отдыха нет. В бассейне для ребенка 4 лет мест нет. Танцев нет, развивающие курсы государственные очень слабые, частные – на полдня».
Бибит,
страховщик:
« Зарплаты у нас маленькие. В среднем зарабатывают по 40 тысяч. Чтобы нормально жить, нужно тысяч 80. А чтобы зарплаты можно было повысить, нужно производство создавать. А вот в сфере медицины и образования у нас все нормально, хорошо работают».
Камбар,
музыкант:
« Дороги делают у нас, но еще работы много предстоит. Внутри поселка Новый нужно дороги делать, и еще хотелось бы, чтобы автобусов больших добавили. Людей много, новостройки растут. И еще проблему с запахом в Актобе нужно решать».
Бауыржан,
водитель:
« Я приехал из Алматы. Сажать зелени больше в Актобе нужно и бордюры красить. По дорогам тоже проблемы. Вот у вас дорогу отремонтируют, а «зебру» сразу не рисуют, разметку не наносят. В Алматы с этим все строго, стразу все наносят, это же в первую очередь на безопасность влияет».
Али,
студент:
« Площадок не хватает для занятий спортом и для детей. Вот площадки для воркаута вещь хорошая, они нужны в 8 микрорайоне, в районе хлебокомбината. В остальном все хорошо, работа вроде есть. Я пока еще учусь, но надеюсь, что с профессией переводчика буду востребован»
Ботагоз:
« Изменилось многое в городе, больше стало детских садов, площадок, дворы ремонтируют. Движение идет, город улучшается. Вот только хотелось, чтобы ремонтные работы вовремя делали. А то у нас новый асфальт положат, а потом вскрывают, чтобы трубы ремонтировать».
София:
« Идея с площадками для воркаута очень хорошая. Есть где заниматься спортом. Но у нас мало мест, где можно просто посидеть на скамейке. В кафе дорого, часто не посидишь, а зимой вообще сложно с отдыхом на улице».
Роман,
инженер по сварке:
« Хотелось бы, чтобы решились проблемы в системе ЖКХ. Низкий уровень обслуживания населения. Многие КСК в подвалах сидят среди тараканов. Многим жильцам не под силу ремонт домов, замена труб, крыш, нужно, чтобы часть расходов брал на себя акимат».
Какие проблемы нужно решить властям в Актобе?
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