В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября

Радикалы изучали аэропорт Талдыкоргана и планировали угон гражданского или военного самолёта, сообщает КНБ.

18 августа задержаны гражданин Киргизии и 2 ранее судимых казахстанца. На одной из своих сходок они избрали главарем ячейки киргиза и распределили роли для остальных. Один из казахстанцев намеревался взорвать себя. По информации спецслужб, радикальная группа в Алматинской области планировала теракты в местах массового скопления людей, а также нападение на части погранслужбы и министерства обороны, высокопоставленных силовиков и представителей духовенства. Они проводили разведку аэропорта Талдыкоргана, выясняли, как угнать гражданский или военный самолет, чтобы совершить резонансный теракт, похожий на тот, что произошел 11 сентября 2001 года в США.

Чтобы раздобыть оружие и боеприпасы, радикалы искали деньги, для этого они намеревались ограбить руководителей крестьянского хозяйства и микрокредитной организации. При обыске у них изъяли химические компоненты к взрывным устройствам, поражающие элементы и экстремистскую литературу.