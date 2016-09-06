КНБ РК: В отношении ликвидированных 18 террористов прекращено уголовное преследование из-за смерти

Как сообщил КНБ, перед судом предстанут 30 человек. По мнению следствия, теракт совершен «спонтанно». Было возбуждено 77 уголовных дел, их объединили в одно производство.

На брифинге в КНБ сообщили, что 21 фигурант заключен под стражу, 10 отказников и 3 пособника находятся под защитой для безопасности.

– Срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых суд продлил до 4 месяцев. В суд будет направлено 30 подозреваемых: 9 террористов, 18 недоносителей и 3 укрывателя. В отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования из-за смерти, они захоронены в соответствии с действующим законодательством, – сказал представитель штаба Сакен Мынбаев.