КНБ РК: В отношении ликвидированных 18 террористов прекращено уголовное преследование из-за смерти

Автор:
КНБ РК: В отношении ликвидированных 18 террористов прекращено уголовное преследование из-за смерти

Как сообщил КНБ, перед судом предстанут 30 человек. По мнению следствия, теракт совершен «спонтанно». Было возбуждено 77 уголовных дел, их объединили в одно производство.

На брифинге в КНБ сообщили, что 21 фигурант заключен под стражу, 10 отказников и 3 пособника находятся под защитой для безопасности.

– Срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых суд продлил до 4 месяцев. В суд будет направлено 30 подозреваемых: 9 террористов, 18 недоносителей и 3 укрывателя. В отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования из-за смерти, они захоронены в соответствии с действующим законодательством, – сказал представитель штаба Сакен Мынбаев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 00:28
  
​Офицер войсковой части, который стал обвиняемым: Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня
06.09.2016, 23:33
  
Судят директора магазина «Паллада», на который напали террористы
06.09.2016, 23:43
  
В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября
06.09.2016, 23:41
  
В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги
06.09.2016, 23:30
  
Местные жители помогли задержать радикалов, готовивших взрыв российской войсковой части
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Офицер войсковой части, который стал обвиняемым: Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня
В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября
В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги
Актюбинец призывал к терактам в России
В Актобе хотят делать деньги из мусора 1
Около сотни водителей автопарка протестовали против повышения плана 2
Причиной гибели рыбы инспекторы назвали дожди и жару 5
Орь. Река, которой больше нет 11
В реке Орь погибла рыба 2
Вода в Илеке поднялась и завоняла. Экологи считают: сброса фекалий нет 5